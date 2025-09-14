در آستانه سال تحصیلی جدید نمایشگاه نوشت افزار ایرانی در قم برپا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -در آستانه سال تحصیلی جدید نمایشگاه نوشت افزار ایرانی در ابتدای خیابان شهدا (صفائیه) برپا شده و تا چهارم مهر از ساعت ۹ تا ۲۲ پذیرای دانش آموزان و والدین است.

 

 

 

 

برچسب ها: لوازم التحریر ، سال تحصیلی جدید
رنگ همدلی بر دیوارهای حسین آباد میش مست قم
