در آستانه سال تحصیلی جدید نمایشگاه نوشت افزار ایرانی در قم برپا شده است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0-\u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0648\u0634\u062a \u0627\u0641\u0632\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0634\u0647\u062f\u0627 (\u0635\u0641\u0627\u0626\u06cc\u0647) \u0628\u0631\u067e\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0627 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0645\u0647\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f9 \u062a\u0627 \u06f2\u06f2 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0648 \u0648\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n