فرماندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی ۴۵مدرسه در قالب ۴۱۵ کلاس درس در شهرستان اردبیل آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه نهضت مدرسه سازی گفت:عملیات اجرایی ۴۵مدرسه در قالب ۴۱۵ کلاس درس در شهرستان اردبیل آغاز شده ودر مدت زمان مشخص شده به بهره برداری می‌رسد.

او افزود:از هزار و ۴۰۹ کلاس درس که تعهد شهرستان اردبیل در قالب نهضت مدرسه سازی بوده زمین ۹۵۳کلاس درس تامین شده وبقیه هم در حال تامین است.

فرماندار اردبیل تصریح کرد:در قالب مردمی سازی مدارس هم چند پروژه آموزشی در شهرستان اردبیل شروع شده و این پروژه‌ها هم درمورد مقرر تحویل داده می‌شود.

قلندری گفت:عملیات اجرایی چند پروژه آموزشی باهمت بانک ها، خیرین وبخش خصوصی هم درشهرستان اردبیل شروع می‌شود تا بتوانیم گام بزرگی در توسعه فضای آموزشی در شهرستان اردبیل برداریم.

او گفت:عملیات اجرایی ۱۰ مدرسه ۱۵ کلاسه هم درشهرستان اردبیل شروع شده و اعتبارات این پروژه‌ها به مقداری تامین شده و بقیه هم از اعتبارات ملی تامین می‌شود.

فرماندار اردبیل بر توسعه فضا‌های آموزشی در قالب محله محوری ومردمی سازی تاکید کرد.