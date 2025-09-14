فرماندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی ۴۵مدرسه در قالب ۴۱۵ کلاس درس در شهرستان اردبیل آغاز شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه نهضت مدرسه سازی گفت:عملیات اجرایی ۴۵مدرسه در قالب ۴۱۵ کلاس درس در شهرستان اردبیل آغاز شده ودر مدت زمان مشخص شده به بهره برداری می‌رسد.

او افزود:از هزار و ۴۰۹ کلاس درس که تعهد شهرستان اردبیل در قالب نهضت مدرسه سازی بوده زمین ۹۵۳کلاس درس تامین شده وبقیه هم در حال تامین است.

فرماندار اردبیل تصریح کرد:در قالب مردمی سازی مدارس هم چند پروژه آموزشی در شهرستان اردبیل شروع شده و این پروژه‌ها هم درمورد مقرر تحویل داده می‌شود.

قلندری گفت:عملیات اجرایی چند پروژه آموزشی باهمت بانک ها، خیرین وبخش خصوصی هم درشهرستان اردبیل شروع می‌شود تا بتوانیم گام بزرگی در توسعه فضای آموزشی در شهرستان اردبیل برداریم.
او گفت:عملیات اجرایی ۱۰ مدرسه ۱۵ کلاسه هم درشهرستان اردبیل شروع شده و اعتبارات این پروژه‌ها به مقداری تامین شده و بقیه هم از اعتبارات ملی تامین می‌شود.

فرماندار اردبیل بر توسعه فضا‌های آموزشی در قالب محله محوری ومردمی سازی تاکید کرد.

برچسب ها: کلاس درس ، نهضت مدرسه سازی ، پروژه آموزشی ، توسعه فضای آموزشی ، اعتبارات ملی
خبرهای مرتبط
افزایش سرانه فضای آموزشی در استان اردبیل
ساخت سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس در اردبیل
آغاز سال تحصیلی جدید بدون کلاس خالی و با اولویت عدالت و کیفیت در اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برگزاری ۶۰ عنوان برنامه با بیش از ۴۰۰ اجرا در شهرستان اردبیل
آغاز عملیات اجرایی ۴۱۵ کلاس در شهرستان اردبیل
جام زرین مشگین شهر نماد هویت تمدن ایران باستان است
۳۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری