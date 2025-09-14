رئیس پلیس راهور فراجا گفت: یکی از موضوعاتی که در قوانین کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است، این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع موتورسواری بانوان در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های پرچالش در جامعه بوده است، عده‌ای بر این باورند که استفاده از موتورسیکلت‌های کوچک و برقی نیازی به گواهینامه ندارد، در حالی که پلیس تأکید می‌کند تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی مشمول قانون است و رانندگی بدون گواهینامه نه‌تنها تخلف، بلکه جرم محسوب می‌شود.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا درباره بحث موتورسواری بانوان و وضعیت حقوقی آن اظهار کرد: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین حتی استفاده از موتور‌های کوچک نیز مشمول همین قانون می‌شود.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است، این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به پیامد‌های این موضوع خاطرنشان کرد: در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی‌شوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

سردار حسینی تصریح کرد: شخصاً امیدوارم هرچه سریع‌تر تکلیف این موضوع تعیین شود، اما توصیه ما این است که تا قبل از تعیین تکلیف رسمی، پشت موتور ننشینند، چون در زمان حاضر از منظر قانون، به‌عنوان فرد بی‌گواهینامه محسوب می‌شوند و هر اتفاقی که رخ دهد، قانون حامی آنها نخواهد بود.

منبع: تسنیم

برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، موتورسواری بانوان
تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
موتور قیمتش میره بالا
چه سودی بکنن موتورسیکلت فروشی ها
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا د
۲۰:۴۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
نمیتونید جلو ورود بی ضابطه و غیرقانونی افغانیا رو بگیرید بعد برای هر چیز کوچیکی به مردم خودمون گیر میدید. خب وقتی قیمت ماشینو میبری به سقف اسمون میچسبونی مردم به چیزای ارزونتر رو میارن که یکیش موتوره
Iran (Islamic Republic of)
Zagrosian
۱۵:۱۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
به امید رهایی از افکار عصرحجری و قوانین عقب مانده و مردمانی عقب افتاده
و به امید روزهایی پر از شکوفایی و پیشرفت و رشد و امید برای فرزندان این کشور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مملکت بی قانونی هستش

و منظور از بی قانونی بودن عدم وجود یک قانون اساسی درست حسابی آنچه که در اروپا و امریکا داریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خر تو خره !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
فرهنگ و تمدن و شهر نشینی یعنی تابع قانون بودن
کسی که خلاف قانون عمل میکنه بی فرهنگ و بی تمدن و بی شخصیت است
باید همه در برابر قانون سر خم کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
یه کامنتایی مینویسید شرم هم نمیکنید، فتنه گر، فحشا فلان
انگار خودتون تو خونواده و آشنا همه مرد بودید و هستید!

الان زن بیرون از خونه نمیره؟
زن استخدام نمیشه، کار نمیکنه؟
الان زن راننده خودرو نداریم؟
زن سرنشین عقب موتور نداریم؟
حالا همون خانم با همون پوشش بشینه جلوی موتور میشه فتنه گر و فلان؟
حتی اگه قانونی بتونه گواهینامه بگیره؟!

مشکلتون چیز دیگه ای هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
به این برادر عزیز بفرمایید ممنوع کردن و ندادن گوهینامه و صلب این حق ازشون جرم انگاری نشده؟!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
گواهینامه بدین تا خانم ها بگیرن
الکی میگید به خانم ها گواهینامه می‌دید ولی در اصل خبری نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
نمیشه زن روی زین بشینه بلکه باید صندلی باشه
Australia
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
موتور سواری خانمها یعنی فتنه گری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
فتنه!!!
موتور!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
چی میگی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
نکنه تو را مرد زاییده و شیرداده احمق
توهین به زنان توهین به همه ماست که فرزندان آن عزیزان و بزرگانیم و زاده و پرورش یافته یک زن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
گواهینامه .گواهینامه هست مرد و زن نداره هر شخصی که به سن قانونی برسه بعد از گذراندن دوره آموزشی باید بتونه گواهینامه بگیره.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اکثریت موتور سواران مرد هم گواهینامه ندارند که شامل همین قانون میشه ولی رئیس پلیس تأکیدشون بر خانمهاست عجیبه واقعا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
وقتی به خانمها گواهینامه نداده اند هر موتور سواری خانم باشد مجرم است. ولی هر مرد موتورسواری زمانی که خلاف کرد اگر گواهینامه نداشته باشد به جرمش رسدگی می شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
برچسب طبق قانون الان خانومها میتونن گواهینامه موتور رو بگیرن ،متاسفانه برخی فکر می‌کنند که موتورسیکلت های برقی یا همون اسکوتر ها که سرعت بالای 50 تا 70 تارو نمیرن نیازی به گواهینامه ندارن و از اینها هم بیشتر خانومها دارن استفاده میکنن ودر زمان بروز حادثه مجرم شناخته میشوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
نمیدن خبر نداری یا خودت رو زدی به اون راه
ضمناً موتور برقی عین دوچرخه برقی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
شما به عنوان رییس راهور "توصیه" میکنید که بدون گواهینامه پشت موتور ننشینند؟!!!!!!!! یعنی نباید هیچ اقدامی که به گفته خودتان جرم بوده و در شرح وظایف شما هست انجام داد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خیلی جالبه !!
فقط هشدار !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اصلا کسی مجری قانون هست
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۱۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خب به جای این حرف ها شرایط رو براشون فراهم کنید تا خانم ها هم گواهینامه موتور بگیرند
مگه زمانی که گواهینامه شرط دریافت پایان خدمت داشت مشابه این مشکل وجود نداشت مجلس قانون تصویب کرد و این شرط رو برداشت (البته اون موقع نظام وظیفه خیلی سنگ اندازی کرد )
یا برای اینکه مردها راحت تر گواهینامه بگیرن گواهینامه یک روزه راه نیفتاد
حالا یه فکری هم به حال خانم ها بکنیدتا اون ها هم حق گواهینامه موتور رو داشته باشند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اصلا چه نیازی هست که زن سوار موتور بشه
دیگه دارن بی حیایی رو به حد اعلا میرسونن
اون از وضع حجاب و این از این موضوع
موتور سواری خانمها باید کلا ممنوع بشه
معنی نداره که زن سوار موتور بشه و توی خیابون جولان بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اصلا یه جوری میگی چه معنی داره زن سوار موتور بشه انگار...
مرد و زن سوار ماشین میشن
حالا موتور دوچرخ دلره برا زن بده برا مرد خوب؟
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۴:۳۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اینقدر تحمل نداری که سوار موتور شدن را بی حیایی میبینی. خیلی از زنها استطاعت خریدن ماشین را ندارن تا با آن سر کار برن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
پارسال چون گواهینامه نداشتم منی که پسرم رو موتورم رو خوابوندن تا گواهینامه بگیرم
کلی هزینه کردم از کارم زدم رفتم کلاس و گواهینامه گرفتم
الان دخترا بدون هیچ چیزی راحت میشینن پشت موتور کسی هم برخوردی نمیکنه تازه طلبکارم هستن
کجا عدالته این تا حرف می‌زنیم میگن دخترا بهشون ظلم شده
یه روسریه دیگه
سربازی نمیرن
موتور بدون گواهینامه سوار میشن
طلب کارم هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خوب پلیس بگیره گواهینامه نداشت اونم بره گواهینامه بگیره
اعتراض تو اینه که زن نباید موتور سوار بشه
بیخود آسمون ریسمون نباف
Iran (Islamic Republic of)
میم نون
۱۲:۳۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
هزینه اسنپ و تاکسی واقعا زیاد شده، از طرفی ما مجبوریم مسافت زیادی رو طی کنیم تابه محل کار برسیم، امنیت اسنپ و خیابون هم که چه عرض کنم!!! موتور سواری هم منافاتی با قانون و اسلام نداره، چه ایرادی داره بتونیم موتور سوار شیم تا بتونیم به کارامون برسیم. من دیدم خانم هایی که بچه ها رو میبرن مدرسه، خب چه کنن با این هزینه های سنگین و زیاد؟! خانم ها هم قوانین راهنمایی رو خیلی بیشتر از آقایون رعایت میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اگه قانونی هست پس چرا گواهینامه نمیگیری؟
با اسلام منافات نداره؟ مگه مجتهدی؟ مگه صاحب نظری؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
این همه سال جلوی این همه مرد بدون گواهینامه رو نگرفتن، الانم برای خانم‌ها گواهینامه صادر نمی‌کنند. این سیستم خودش داره تشویق می‌کنه آدما رو به قانون شکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
بلخشید جرم است؟ بی حجاب و رد حجاب و تعداد معدودی باحجاب رانندگی میکنند. لطف فرموده در تلویزیون اعلام کنید در صورت هر کونه تصادف راکبین موتوری بدون گواهی نامه بیمه تعلق نمی گیرد و مقصر در شناخته میشوند اینمه بگویید جرم که بدرد نمی خوره مردم با زور قانون تفهیم میشوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
گواهینامه بدهید گورشان را گم کننداین دولت همه را آزاد کرده این بدهید ببینیم دوباره چه بازی در می آورند
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۲:۲۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
چرا حرف زور میزنید؟ موتور سواری دختران صرفا موضوع فانتزی نیست. نیاز برای تردد است و از نظر شرعی چه مشکلی دارد؟ شاید خانمی استطاعت خریدن خودرو نداشته باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
فقط زنای فتنه گر موتورسواری میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
فتنه گر به چیز دیگه ای میگن
تو میخوای کلمه دیگه ای به کار ببری که خودتم میدونی زیادیه
بلوا نکن زن ستیز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
لجبازی کنید با مردم ببینیم اخرش کی برنده میشه
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۱:۴۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
به پلیس راهنمایی و رانندگی باید گفت ف شما به وظایف ذاتی خود در شهر ها عمل نمی کنید برای بانوان پیشکش
برخی از ترک فعل های پلیس در شهرها

پارک خودروها در عابر پیاده
تردد موتور سیکلت و خوردو در معابر عابر پیاده
توقف خوروها در محل خط کشی های عابر و نبش گردش خیابان ها
عبور خودروها از چراغ قرمز
عبور موتور سیکلت ها از چراغ قرمزها و برهم زدن نظم تردد چهارراه ها
تردد موتور سواران بدون گواهی نامه ، کلاه ، فاقد پلاک ، پلاک مخدوش
تردد خودرو ها در شب با چراغ خاموش
تردد و پارک خودرو های سنگین و اتوبوس ها در مناطق مسکونی در ساعات ممنوع
عدم وجود پلیس در چهارراه هایی با چراغ خاموش یا دارای مشکل ترددی
و ....

الان پلیس راهنمایی فقط برای تصادف یا گاهی برای پر کردن قبوض که ظاهراً سهمیه دارند باید دیدشون
موارد بالا بسیار فراوان دیدیم که برخوردی ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
داداش سوبله پارک میکنند جای برای تاکسی نیست بعد به پلیس وجود نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اگه وسیله نقلیه بیمه باشه، در صورت بروز سانحه، بیمه بی چون و چرا هزینه رو پرداخت میکنه، منتها بیمه کننده بدهکار میشه و باید هزینه رو به صورت اقساط به بیمه برگردونه.

نصف موتورسوارهای مرد هم گواهینامه ندارن، یکیش خودم.

دست از قوانین زن ستیز بردارید مشکل آب و برق و گاز و معیشت رو حل کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
درود به شرفت
