باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع موتورسواری بانوان در سالهای اخیر یکی از بحثهای پرچالش در جامعه بوده است، عدهای بر این باورند که استفاده از موتورسیکلتهای کوچک و برقی نیازی به گواهینامه ندارد، در حالی که پلیس تأکید میکند تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی مشمول قانون است و رانندگی بدون گواهینامه نهتنها تخلف، بلکه جرم محسوب میشود.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا درباره بحث موتورسواری بانوان و وضعیت حقوقی آن اظهار کرد: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول همین قانون میشود.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرمانگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است، این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمیشود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار میگیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به پیامدهای این موضوع خاطرنشان کرد: در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمیشوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
سردار حسینی تصریح کرد: شخصاً امیدوارم هرچه سریعتر تکلیف این موضوع تعیین شود، اما توصیه ما این است که تا قبل از تعیین تکلیف رسمی، پشت موتور ننشینند، چون در زمان حاضر از منظر قانون، بهعنوان فرد بیگواهینامه محسوب میشوند و هر اتفاقی که رخ دهد، قانون حامی آنها نخواهد بود.
