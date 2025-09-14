 هواشناسی چهارمحال و بختیاری نسبت به روند کاهشی دما و سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده -  معصومه نوروزی مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد در شبانه‌روز گذشته با کمینه دمای چهار درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه استان و مراکز استان‌های کشور گزارش شد.

وی افزود: این روند کاهشی تا پایان هفته ادامه دارد و در نقاط مختلف استان بین یک تا دو درجه کاهش دما پیش‌بینی می‌شود که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه محسوس‌تر خواهد بود.

وی اضافه کرد: با توجه به کاهش دما احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی از جمله ذرت وجود دارد از همین رو توصیه می‌شود کشاورزان سریع‌تر نسبت به برداشت محصولات خود اقدام و یا روش‌های مراقبتی را به کار گیرند.

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، سرمازدگی ، کاهش دما
خبرهای مرتبط
توصیه هایی برای کاهش خسارت سرمازدگی در باغ ها و گلخانه ها
شهرکرد؛
احتمال سرمازدگی محصولات كشاورزی در چهارمحال و بختیاری
مساعدت به کشاورزان خسارت دیده پیگیری می شود
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی اردبیل:
باغداران اردبیلی با سرمازدگی درختان میوه مقابله کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلنگ زنی احداث حسینیه خیری در آرامستان شهرکرد
آخرین اخبار
کلنگ زنی احداث حسینیه خیری در آرامستان شهرکرد
از پشت کوه‌های منج تا آبادانی مدارس به همت گروه های جهادی
شهرکرد خنک‌ترین مرکز استان کشور/ خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی وجود دارد
افزایش هزار تنی تامین بذر گواهی شده در چهارمحال و بختیاری