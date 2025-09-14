 هواشناسی چهارمحال و بختیاری نسبت به روند کاهشی دما و سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - معصومه نوروزی مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد در شبانهروز گذشته با کمینه دمای چهار درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه استان و مراکز استانهای کشور گزارش شد.
وی افزود: این روند کاهشی تا پایان هفته ادامه دارد و در نقاط مختلف استان بین یک تا دو درجه کاهش دما پیشبینی میشود که در روزهای دوشنبه و سهشنبه محسوستر خواهد بود.
وی اضافه کرد: با توجه به کاهش دما احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی از جمله ذرت وجود دارد از همین رو توصیه میشود کشاورزان سریعتر نسبت به برداشت محصولات خود اقدام و یا روشهای مراقبتی را به کار گیرند.