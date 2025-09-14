باشگاه خبرنگاران جوان - برداشت محصول پسته از سطح ۴ هزار و ۶۲۱ هکتار از باغ های شهرستان نیشابور و میان جلگه آغاز شد. علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با اشاره به آغاز برداشت پسته از باغ‌های پسته شهرستان نیشابور و میان جلگه گفت: از نظر ارزش اقتصادی، پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی را در بین تولیدات باغی و سایر محصولات کشاورزی دارد. وی با اعلام این خبر که برداشت پسته از مرداد ماه در ارقام زود رس مانند بادامی سفید آغاز شده است و تا اواخر مهرماه در شهرستان ادامه دارد؛ افزود: سطح باغات پسته در شهرستان نیشابور ۵۷۰ هکتار غیربارده و ۴ هزار و ۵۱ هکتار بارده است، که تولیدی بالغ بر ۴ هزار تن پسته خشک از سطح باغات این شهرستان پیش بینی می‌شود.مدیر جهادکشاورزی نیشابور ابراز کرد: با توجه به پتانسیل‌های موجود در مناطق مختلف نیشابور برای تولید پسته و به علت کاهش سطح آب‌های زیر زمینی و افت کیفی آن در سال‌های اخیر، بسیاری از کشاورزان با ایجاد باغ‌های پسته به تولید این محصول روی آورده‌اند. ارقام کشت شده در شهرستان شامل کله قوچی، فندقی، احمد آقایی، اکبری و بادامی سفید است و متوسط عملکرد پسته خشک در شهرستان را یک تن در هکتار اعلام نمود و یادآور شد که افت عملکرد باغات، ناشی از تاثیر سرمای بهاره و قطعی برق چاه‌های عمیق می‌باشد.

مبارکی درآمد حاصل از این مقدار تولید برای باغداران را بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان عنوان کرد. وی یکی از راه‌های کاهش خسارت بیماری قارچی آفلاتوکسین را برداشت به موقع و انتقال سریع محصول جهت پوست کنی در ترمینال‌های ضبط پسته دانست. گفتنی است تعداد ۴ واحد صنعتی ترمینال ضبط پسته در شهرستان وجود دارد که ضمن اشتغال زایی، تامین کننده فرآوری پسته تولیدی شهرستان نیز می‌باشند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

