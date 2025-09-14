شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت باغ‌های پسته در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - برداشت محصول پسته از سطح ۴ هزار و ۶۲۱ هکتار از باغ های شهرستان نیشابور و میان جلگه آغاز شد. علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با اشاره به آغاز برداشت پسته از باغ‌های پسته شهرستان نیشابور و میان جلگه گفت: از نظر ارزش اقتصادی، پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی را در بین تولیدات باغی و سایر محصولات کشاورزی دارد. وی با اعلام این خبر که برداشت پسته از مرداد ماه در ارقام زود رس مانند بادامی سفید آغاز شده است و تا اواخر مهرماه در شهرستان ادامه دارد؛ افزود: سطح باغات پسته در شهرستان نیشابور ۵۷۰ هکتار غیربارده و ۴ هزار و ۵۱ هکتار بارده است، که تولیدی بالغ بر ۴ هزار تن پسته خشک از سطح باغات این شهرستان پیش بینی می‌شود.مدیر جهادکشاورزی نیشابور ابراز کرد: با توجه به پتانسیل‌های موجود در مناطق مختلف نیشابور برای تولید پسته و به علت کاهش سطح آب‌های زیر زمینی و افت کیفی آن در سال‌های اخیر، بسیاری از کشاورزان با ایجاد باغ‌های پسته به تولید این محصول روی آورده‌اند.  ارقام کشت شده در شهرستان شامل کله قوچی، فندقی، احمد آقایی، اکبری و بادامی سفید است و متوسط عملکرد پسته خشک در شهرستان را یک تن در هکتار اعلام نمود و یادآور شد که افت عملکرد باغات، ناشی از تاثیر سرمای بهاره و قطعی برق چاه‌های عمیق می‌باشد.

مبارکی درآمد حاصل از این مقدار تولید برای باغداران را بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان عنوان کرد. وی یکی از راه‌های کاهش خسارت بیماری قارچی آفلاتوکسین را برداشت به موقع و انتقال سریع محصول جهت پوست کنی در ترمینال‌های ضبط پسته دانست. گفتنی است تعداد ۴ واحد صنعتی ترمینال ضبط پسته در شهرستان وجود دارد که ضمن اشتغال زایی، تامین کننده فرآوری پسته تولیدی شهرستان نیز می‌باشند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

پیش بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن پسته خشک از باغ‌های نیشابور

برداشت بیش از ۴ هزار تن پسته خشک از باغ‌های نیشابور

پیش بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن پسته خشک از باغ‌های نیشابور

برداشت پسته از باغ های نیشابور

پیش بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن پسته خشک از باغ‌های نیشابور

پیش بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن پسته خشک از باغ‌های نیشابور

۴ هزار تن پسته خشک از باغ‌های نیشابور

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: باغ های پسته ، برداشت محصول ، محصولات کشاورزی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
بیوگاز؛ تکنیکی در راستای بهره وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی + عکس
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
فیلمی از برداشت انگور از باغ های روستای جغدان
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری چهارمین دوره جشنواره شوسواره کشوری ارسباران در اهر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کسر حق اولاد و عائله مندی از حقوق بازنشستگان دغدغه شهروندخبرنگار ما شد
آماده‌سازی محل برگزاری اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهر ماهدشت + عکس
آخرین اخبار
آماده‌سازی محل برگزاری اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهر ماهدشت + عکس
کسر حق اولاد و عائله مندی از حقوق بازنشستگان دغدغه شهروندخبرنگار ما شد
رنجش پزشکان از نحوه برگزاری آزمون گواهینامه دوره تخصص پزشکی
مشکلات ثبت نام دانش آموزان اتباع از زبان شهروندخبرنگار
نگاهی به حال و روز ناخوش معابر محله شریعتی از لنز دوربین شهروندخبرنگار
کمبود سطل زباله اهالی فاز دوم امیر آباد آبادان را به دردسر انداخت + فیلم
پیش بینی برداشت بیش از ۴ هزار تن پسته خشک از باغ‌های نیشابور
رنجش خریداران خودروی تویوتا کرولا کراس هیبریدی از افزایش آورده
درخواست شهروندان فردیس برای فراهم ساختن امکانات رفاهی در آستانه سال تحصیلی جدید
کسب مقام سوم کیک‌بوکسینگ توسط رزمی کار انابدی + فیلم