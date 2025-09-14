دیوید تیلور به تمجید از عملکرد شاگردش مقابل کامران قاسم‌پور پرداخت و کشتی سراسر هجومی والنسیا را ستود.

باشگاه خبرنگاران جوان - زاهد والنسیا کشتی‌گیر ۸۶ کیلوگرم آمریکا توانست با برتری مقابل کامران قاسم‌پور به فینال جهانی زاگرب راه یابد.

دیوید تیلور مربی والنسیا بعد از این کشتی گفت: زاهد تغییرات زیادی در سبک کشتی‌اش داشته است. همه می‌دانند او توانایی شگفت‌انگیزی دارد. او خیلی سخت تمرین کرده و در این رقابت‌ها بهترین عملکردش را نشان داده است. چیزی که او را منحصر‌به‌فرد می‌کند این است که زاهد دائم در حال حمله است.

او در پاسخ به این سوال که چطور در کشتی با کامران قاسم‌پور به والنسیا کمک کرد، افزود: من سال گذشته با قاسم‌پور کشتی گرفتم و جزئیات کوچکی به او گفتم. به والنسیا گفتم حواسش به زیر گرفتن قاسم‌پور باشد. خوشبختانه زاهد خیلی مسلط و متمرکز بود و به سبک خودش کشتی گرفت و توانست هفت امتیاز بگیرد. کشتی‌گیر با یک امتیاز دو امتیاز نمی‌تواند قهرمان شود. البته هنوز تمام نشده و فینال سختی در انتظار ماست.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
فقط زیرگیری ملاک نیست،باید فن بلد باشی تا یانکی ها را ببری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
حسن یزدانی بود میزد زیر کتف و مسابقه رو میبرد
۲
۴
پاسخ دادن
