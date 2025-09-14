ونزوئلا می‌گوید آمریکا قایق ماهیگیری را به طور «غیرقانونی» در آب‌هایش توقیف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ونزوئلا روز شنبه به ایالات متحده به دلیل ادعای توقیف یک قایق ماهیگیری به مدت هشت ساعت در منطقه انحصاری اقتصادی خود حمله کرد، در حالی که نیروی نظامی آمریکا برای هدف قرار دادن کارتل‌های مواد مخدر در دریای کارائیب گشت‌زنی می‌کند.

یوان گیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، گفت که این شناور حامل نه ماهیگیر تن «به طور غیرقانونی و متخاصمانه» روز جمعه توسط ناوشکن یاسون دونهام ایالات متحده توقیف شد.

او گفت: «ناو جنگی ۱۸ عامل مسلح را مستقر کرد که سوار بر قایق کوچک و بی‌آزار شده و آن را به مدت هشت ساعت اشغال کردند.» او این حادثه را «یک تحریک مستقیم از طریق استفاده غیرقانونی از ابزار نظامی بیش از حد خشن» خواند.

او گفت که کسانی که دستور این توقیف را دادند «به دنبال یک حادثه برای توجیه تشدید جنگ در کارائیب، با هدف تغییر رژیم در کاراکاس هستند.»

گیل از ایالات متحده خواست که «بلافاصله این اقداماتی که امنیت و صلح در کارائیب را به خطر می‌اندازند، متوقف کند.»

فرماندهی جنوبی نیروی نظامی ایالات متحده که بر این منطقه نظارت دارد، بلافاصله به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهارنظر پاسخ نداد.

تنش بین دو کشور در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، خواستار هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلا در این عملیات شده و فشار بر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا را تشدید کرده است.

ایالات متحده این رهبر چپ‌گرا را به رهبری یک کارتل قاچاق کوکائین متهم می‌کند و اخیراً جایزه برای دستگیری او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.

اوایل این ماه، نیرو‌های آمریکایی یک قایق را که ادعا می کردند حامل مواد مخدر در کارائیب است منفجر کردند و ۱۱ نفر را کشتند.

ترامپ مدعی است که این شناور متعلق به ترن د آراگوا، یک سازمان جنایی ونزوئلاست که او به مادورو مرتبط دانست.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: کشور ونزوئلا ، نیروی دریایی آمریکا
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مادورو باید خیلی هوشیار و مواظب باشند
چونکه کلاه قرمزی ترامپ به دنبال بهانه ای جور کند
ممکنه حتی مواد مخدر داخل کشتی بیندازند و
بهانه برای حمله نظامی را جور کنند
با دوربین رصدشون کنید ..
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا همان رژیم صهیونیستی هست که به مردم فلسطین اجازه ماهیگیری نمی‌دهد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
شورای امنیت ملل کجاست ؟؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
