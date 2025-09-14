۲۶ بازیکن به مرحله جدید اردوی تیم ملی هندبال بانوان با حضور سرمربی پرتغالی دعوت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، سومین مرحله اردوی تیم ملی هندبال بانوان از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد.

با نظر کادرفنی ۲۶ بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شدند و در این مرحله "آنا کریستیانا سیائورا" سرمربی جدید پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان نیز حضور خواهد داشت.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از اردو به شرح زیر است:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، آرزو محمدی، ملیکا محمدی، ساناز رجبی، حانیه کریمی، زهرا فتوتی، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده بودی، مژگان قهرمانی، مینا وطن پرست، رویا نوروزی، شهرزاد نصوحی، فاطمه مریخ، آرزو کیانی آرا، سمانه دولتی، بهار ایزدگشب، فاطمه روزور، لیلا حسینی، محدثه شبانی، نسترن گودرزی فراهانی، مائده عشاقی، حدیثه نوروزی، اسرا زندی، عطیه شهسواری

همچنین آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و مریم فخری (مربی)، اکرم حبیب لو (فیزیوتراپ) و نیلوفر رسولیان (روانشناس) اعضای کادر تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان جهان ۶ تا ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار می‌شود. تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در گروه B با تیم‌های مجارستان، سوییس و سنگال همگروه است.

