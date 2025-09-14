باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واشنگتن پست (WP) نوشت: درخواست اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از متحدان ناتو برای توقف واردات نفت روسیه ممکن است تلاشی برای به تعویق انداختن دور جدید تحریم‌های غرب علیه روسیه باشد.

این روزنامه نوشت: «منتقدان گفتند که این اظهارات می‌تواند تلاش‌های ترامپ برای اعمال فشار بر [ولادیمیر] پوتین، رئیس جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را بیشتر به تأخیر بیندازد. پیشنهاد او که در رسانه‌های اجتماعی اعلام شد، بعید است با چندین عضو این اتحاد ۳۲ کشوری عملی شود.»

طبق این گزارش، برخی از اعضای ناتو همچنان به خرید سوخت روسی ادامه می‌دهند.

واشنگتن پست نوشت: «ترکیه یکی از مشتریان اصلی روسیه است و علیرغم جنگ، به دنبال حفظ روابط با کرملین بوده است. مجارستان و اسلواکی دو مشتری دیگر نفت روسیه که توسط متحدان ترامپ رهبری می‌شوند، برای محافظت از اقتصاد‌های خود در برابر اختلال در یافتن سایر تأمین‌کنندگان انرژی تلاش کرده‌اند.»

در این مقاله آمده است: «اما برخی از تندرو‌های روسیه در واشنگتن و اروپا روز شنبه گفتند که آخرین درخواست ترامپ مانند تاکتیکی برای او به نظر می‌رسد تا از اقدام علیه روسیه خودداری کند، حتی اگر آنها همچنین توافق کرده باشند که اروپا باید خرید انرژی روسیه را برای همیشه متوقف کند.»

ترامپ صبح شنبه گفت که اگر همه اعضای ناتو با هم اقدام کنند و خرید نفت روسیه را متوقف کنند، آماده است تحریم‌های سختی را علیه روسیه اعمال کند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، این امر موقعیت مذاکره این اتحاد را تضعیف کرده است.

او همچنین از کشور‌های ناتو خواست تا تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را بر چین اعمال کنند. ترامپ معتقد است که این امر به پایان بحران اوکراین کمک می‌کند، اما این تعرفه‌ها می‌توانند پس از یک توافق صلح‌آمیز برداشته شوند.