قطرپاسور تیم ملی والیبال ایران در بازی مقابل مصر بین دیگر بازیکنان ایران بیشترین امتیاز را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود از مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است از ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ شهریور) به مصاف مصر رفت و در یک بازی پر انتقاد شکست خورد.
ملیپوشان ایران در این دیدار سه بر یک با امتیازهای (۲۵ بر ۱۷، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰) مقابل حریف خود شکست خوردند.
در پایان این دیدار علی حاجیپور ۱۷ امتیاز کسب کرد و امتیازآورترین بازیکن ایران در این مسابقه شد.
احمد شفیق، دریافتکننده قدرتی مصر در این مسابقه ۱۸ امتیاز گرفت که امتیازآورترین بازیکن زمین شد.
تیم ملی ایران در دومین مسابقه خود سهشنبه، ۲۵ شهریور به مصاف تونس میرود.