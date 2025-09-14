سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین از احداث شهرک صنفی پخش و توزیع کالا به مساحت ۳۰ هکتار در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهریار کشاورز شاهباز سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در نشست با رییس انجمن صنفی پخش استان قزوین گفت: این شهرک با مساحت ۳۰ هکتار و با هدف ساماندهی بیش از ۷۰ واحد فعال در حوزه توزیع و پخش کالا ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراحل تملک اراضی شهرک صنفی پخش و توزیع در جاده قزوین ـ بویین‌زهرا در حال انجام است و این طرح با هدف تقویت زنجیره تامین کالا، کاهش تراکم صنوف در سطح شهر و ساماندهی واحد‌های فعال در بخش‌های غذایی، دارویی، بهداشتی و مشتقات نفتی به بهره‌برداری می‌رسد.

کشاورز شاهباز با اشاره به اینکه مطالعات شهرسازی این طرح در حال اجرا است، افزود: پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی این شهرک در دهه مبارک فجر آغاز شود.

این مسئول، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، کمک به رونق اقتصادی، تسهیل نظارت و کنترل واحدها، کاهش آلودگی محیط زیست از طریق انتقال اصناف از مناطق مسکونی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را از مهم‌ترین مزایای احداث این شهرک عنوان کرد.

در این نشست قرار شد تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین و انجمن صنفی پخش استان به‌منظور تسهیل امور و پیشبرد هرچه سریع‌تر طرح منعقد شود.

