بارش بی‌سابقه‌ تگرگ‌ در پکن چین + فیلم

تصاویری از بارش بی سابقه تکرگ در پکن چین را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش بی‌سابقه‌ تگرگ‌ در پکن چین خسارت قابل توجهی به ساختمان‌ها و خودروها وارد کرده است.

 

