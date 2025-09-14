قم جای پارک ندارد؛ طرح قدیمی دوباره وعده شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -هر روز، صدها زائر با چمدان و نیت زیارت، در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) به دنبال جای پارک می‌گردند؛ راننده‌ها دور می‌زنند، پیاده‌ها در دود و بوق گم می‌شوند، و شهروندان قمی با حسرت به طرح‌هایی نگاه می‌کنند که سال‌هاست فقط در حرف مانده‌اند. یکی از این طرح‌ها، پارکینگ شرقی حرم است،پروژه‌ای که بیش از سه دهه در نقشه‌های شهری جا خوش کرده، اما هنوز به زمین نرسیده. حالا مدیریت شهری قم وعده‌ی اجرای دوباره‌ این طرح را داده است؛ وعده‌ای که با استقبال و پرسش‌های بی‌پاسخ همراه شده. آیا این بار قرار است طرحی کهنه، واقعا تکمیل شود؟

سید محمد حسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم می گوید:پروژه پارکینگ شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) یکی از طرح‌های کلیدی برای رفع کمبود فضای پارک در هسته مرکزی شهر است.

او افزود: مدیریت شهری قم با اراده‌ای قوی در این دوره تصمیم به اجرای این پروژه‌های زیرساختی گرفته است تا ضمن رفع کمبودهای موجود، رضایت زائران و شهروندان را جلب کند.

دهناد با اشاره به سابقه این طرح افزود: پروژه پارکینگ شرقی حرم یکی از طرح‌های قدیمی شهر قم است که از دهه ۷۰ طراحی شده بود، اما به دلیل چالش‌هایی مانند تملکات و معارضات ملکی و تأسیساتی تاکنون به تعویق افتاده بود.

دهناد ادامه داد: این پروژه با هدف پاسخگویی به نیاز زائران و مجاوران برای دسترسی به فضای پارکینگ مناسب در هسته مرکزی شهر اجرا می‌شود و نقشی کلیدی در کاهش مشکلات ترافیکی و بهبود دسترسی به حرم مطهر ایفا خواهد کرد.

او با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط کنونی تصریح کرد: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که تأخیر در اجرای پروژه‌های ضروری مانند پارکینگ شرقی حرم، هزینه‌ها و پیچیدگی‌ها را در آینده افزایش می‌دهد. اگر این پروژه‌ها چند سال پیش اجرا شده بودند، با هزینه کمتر و شرایط ساده‌تری به پایان می‌رسیدند.

دهناد در بخش پایانی سخنان خود، به نگرانی‌های شهروندان درباره هم‌زمانی اجرای این پروژه با پروژه زیرگذر امام موسی صدر اشاره کرد و گفت: این دو پروژه از نظر ماهیت و کارکرد کاملاً متفاوت هستند. پارکینگ شرقی به موضوع تأمین فضای پارک اختصاص دارد، در حالی که زیرگذر امام موسی صدر یک محور ترافیکی است. بنابراین، اجرای همزمان آنها تداخلی ایجاد نخواهد کرد.