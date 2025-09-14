باشگاه خبرنگاران جوان - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در سومین بازی فصل به تساوی رسید تا باز هم در مورد آینده این تیم ابهاماتی بوجود بیاید.ترکیب پرسپولیس در بازی‌های لیگ برتر فوتبال آنقدر عجیب است که گاهی افراد غیر فوتبالی هم به آن انتقاد می‌کنند.

استفاده از میلاد محمدی در دفاع راست و فرشاد احمد زاده در دفاع چپ هم در نوع خودش عجیب است چرا که اگر به اجبار هم این دو بازیکن را در زمین قرار دادیم حتی یک کودک عاشق فوتبال هم می‌داند که میلاد در سمت چپ و فرشاد در سمت راست مفید‌تر خواهند بود.

اصرار وحید هاشمیان به بازی فرشاد احمد زاده و ممانعت از خرید بازیکن از سوی سرمربی از پرسپولیس یک تیم معمولی و کم خطر ساخته که در مقابل ضعیفترین حریفان هم چشم به ضد حمله دوخته است.اظهر من الشمس است که وحید هاشمیان برف امسال تهران را نخواهد دید و اگر همین روال ادامه پیدا کند و پرسپولیس کمبود‌ها را نادیده بگیرد و تغییر تفکر ندهد وحید حتما یک مهره سوخته خواهد شد.

استفاده نکردن از صادقی جوان و فخریان در ترکیب پرسپولیس که این روز‌ها بی روح‌ترین فوتبال را بازی می‌کند هم از عجایب است.محمد حسین صادقی در بازی‌های تیم ملی امید در امارات نشان داد که تا چه اندازه آماده است، اما اینکه وحید اصرار دارد از این بازیکن استفاده نکند در نوع خود جالب توجه است.

شاید اگر علیپور نبود وحید با ۳ باخت چمدان هایش را برای رفتن می‌بست و درویش مسلکی او بلای جان اولین تجربه بزرک سرمربیگری اش می‌شد. وحید می‌خواهد باب میل باشگاه باشد ریخت و پاش نکند با حساسیت بازیکن بگیرد و این مهم رضایت درویش است و بس!