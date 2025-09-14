سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در بازی‌های اخیر ترکیب پرسپولیس را غیر منتظره به میدان فرستاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در سومین بازی فصل به تساوی رسید تا باز هم در مورد آینده این تیم ابهاماتی بوجود بیاید.ترکیب پرسپولیس در بازی‌های لیگ برتر فوتبال آنقدر عجیب است که گاهی افراد غیر فوتبالی هم به آن انتقاد می‌کنند.

استفاده از میلاد محمدی در دفاع راست و فرشاد احمد زاده در دفاع چپ هم در نوع خودش عجیب است چرا که اگر به اجبار هم این دو بازیکن را در زمین قرار دادیم حتی یک کودک عاشق فوتبال هم می‌داند که میلاد در سمت چپ و فرشاد در سمت راست مفید‌تر خواهند بود.

اصرار وحید هاشمیان به بازی فرشاد احمد زاده و ممانعت از خرید بازیکن از سوی سرمربی از پرسپولیس یک تیم معمولی و کم خطر ساخته که در مقابل ضعیفترین حریفان هم چشم به ضد حمله دوخته است.اظهر من الشمس است که وحید هاشمیان برف امسال تهران را نخواهد دید و اگر همین روال ادامه پیدا کند و پرسپولیس کمبود‌ها را نادیده بگیرد و تغییر تفکر ندهد وحید حتما یک مهره سوخته خواهد شد.

استفاده نکردن از صادقی جوان و فخریان در ترکیب پرسپولیس که این روز‌ها بی روح‌ترین فوتبال را بازی می‌کند هم از عجایب است.محمد حسین صادقی در بازی‌های تیم ملی امید در امارات نشان داد که تا چه اندازه آماده است، اما اینکه وحید اصرار دارد از این بازیکن استفاده نکند در نوع خود جالب توجه است.

شاید اگر علیپور نبود وحید با ۳ باخت چمدان هایش را برای رفتن می‌بست و درویش مسلکی او بلای جان اولین تجربه بزرک سرمربیگری اش می‌شد. وحید می‌خواهد باب میل باشگاه باشد ریخت و پاش نکند با حساسیت بازیکن بگیرد و این مهم رضایت درویش است و بس!

منصوریان: وقت آن رسیده نوراللهی را به تیم ملی برگردانند
پرسپولیس به دنبال مهاجم روس
سلیمانی:
اعلام آوانتاژ اوج قضاوت کوپال ناظمی بود/ برخورد قضایی با مدیرعامل گل گهر باید انجام شود
سید صالحی:
عدم تمرکز باعث فرصت سوزی مهاجمان پرسپولیس شد/ بازی سپاهان و استقلال در آسیا ساده‌تر از تراکتور است
ادعای تاجرنیا درباره عملکرد داوران در بازی‌های استقلال: تاج با من هم‌نظر است!
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آخه بدبختی اینه که هاشمیان مربیگری بلد نیست، وقتی پرسپولیس در آزادی زورش به یحیی و تیمش نرسید در اهواز دولا دولا راه خواهند رفت.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
فقط تراختور
استاندارد جدید فوتبال ایران که همه این مفتخور ها رو رسوا کرده...
۱۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
با هزینه‌های میلیاردی و اردوهای خارجی به دنبال ستاره‌سازی هستند، اما چرا به بازیکنان معمولی درجه سه و چهار لقب ستاره داده می‌شود؟ شاید بهترین خدمت به مردم، جمع کردن فدراسیون فوتبال و ایجاد تغییرات اساسی باشد.
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ما هم پرسپولیس از درویش ..و وحید ناراضیم و هر دو تاشوو برابرهستند ..
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۱۳:۴۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
این مطلب به احتمال زیاد توسط دلالان سفارش داده شده هم مربی مدنظرشون را غالب می کنند و بعد تعداد زیادی بازیکن !!!1
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تا زمانی که پول مفت به باشگاهها طریق میشود اوضاع بهترازاین نمی شود باشگاه واگذاربکنند پولدار آنها خوب می‌توانند اداره بکنند برای منافع شخصی شان
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
کسانیکه سفارش اینگونه گزارش ها را میدهند
حسادت آزارشان میدهد !
مگر یک سرمربی باسواد باید اسرار برنامه هایش
را علنی کند ؟!!!
۵
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
با این نقدی که کردی مشخص شد اسگل ترین خبرنگار ورزشی هستی که هیچی حالیت نیست
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آفرین !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
برید ترکیه اردو بزنید شاهکار کردید با فولاد لیاقت سرمربی بازیکنان پرسپولیس خیلی خیلی بالاتر لیک ایران است دیشب غوغا کردن توانستن یک امتیاز حساس و دور از انتظار از تیم فولاد بدون امتیاز بگیرند واقعا باید دست مریزاد گفت آن هم درخانه باید پاداش های میلیاردی بگیرند مسوولان کوتاهی نکنید پول بیت المال را حيف ميل کنید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
با این بازی کردن انتظار دارند آزادی بازی بکنند باید تو محله هامیدان خاکی بازی بکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
حسادت خیلی ها را آزار میدهد !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
منظور درویش مدیر عامل باشگاه است یا اخلاق درویشی کدامش هست دومی باشد خوب است
۰
۴
پاسخ دادن
