احمد محمد نژاد جوان موفق شد کشتی خراسان را پس از ۲۳ سال صاحب مدال جهانی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که روز گذشته همگان از کشتی‌گیران باتجربه‌ای، چون کامران قاسم‌پور و امیرمحمد یزدانی انتظار صعود به فینال مسابقات جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی را داشتند، اما احمد محمدنژاد جوان در ۲۱ سالگی و در نخستین حضور در رقابت‌های جهانی دست به کار بزرگی زد و با شکست حریفانی از اکوادور، آذربایجان، اوکراین و کره‌شمالی موفق شد تا فینالیست وزن ۶۱ کیلوگرم شود.

اما این کشتی‌گیر اهل مشهد موفق شد به طلسم ناکامی کشتی‌گیران خراسانی پایان دهد و پس از ۲۳ سال این استان را صاحب مدال جهانی کند.

پیش از این قهرمانان بزرگی نظیر مرحوم محمد خادم، حمید توکل، رسول و امیررضا خادم، امیر توکلیان و مجید خدایی مدال‌های متعدد جهانی و المپیک را برای کشتی خراسان به دست آورده بودند، اما پس از مدال برنز مجید خدایی در مسابقات جهانی ۲۰۰۲ تهران، مدال گرفتن برای کشتی‌گیران خراسانی طلسم شده بود، اما جوان موفق شد این طلسم را بشکند و بار دیگر خراسان را صاحب مدال جهانی کند.

محمدنژاد جوان امشب در فینال مسابقات جهانی به مصاف زائور اوگویف روس می‌رود و هیات کشتی مشهد برای شارژ روحی این کشتی‌گیر اعلام کرد در صورت کسب مدال طلا، یک قطعه زمین ۲۰۰ متری در شاندیز مشهد به او اهدا خواهد کرد. این خبر را جواد رائینی رئیس هیات کشتی مشهد تائید کرد.