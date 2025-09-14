\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u00a0- \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646 (GFZ) \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f5.\u06f7 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u06a9\u0644\u0645\u0628\u06cc\u0627 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.\nGFZ \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f1\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc (\u06f6.\u06f2\u06f1 \u0645\u0627\u06cc\u0644\u06cc) \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632