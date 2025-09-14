زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر روز یکشنبه شمال کلمبیا را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) اعلام کرد زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر روز یکشنبه شمال کلمبیا را لرزاند.

GFZ اعلام کرد این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری (۶.۲۱ مایلی) رخ داده است.

منبع: رویترز

