معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران از اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه، همزمان با ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: در پنج ماهه امسال ۳۲۶ سری جهیزیه اهدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فتح‌آبادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، در تشریح برنامه‌های حمایتی این نهاد در حوزه ازدواج اظهار کرد: همزمان با هفته وحدت و سالروز ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان متقاضی تحت حمایت در استان تهران اهدا شد که ارزش هر سری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: این اقدام تنها بخشی از خدمات کمیته امداد است؛ به‌طوری که در پنج ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۳۲۶ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت اهدا شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران با اشاره به دیگر برنامه‌های این نهاد برای تسهیل ازدواج، عنوان کرد: علاوه بر اهدای جهیزیه، در پنج ماه گذشته، ۸۰ فقره هدیه نقدی ازدواج با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فرزندان پسر خانوار‌های تحت حمایت که موفق به تشکیل زندگی مشترک شده‌اند، پرداخت شده است.

فتح‌آبادی با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای حمایت از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده، ترویج ازدواج آسان و کاهش دغدغه‌های ابتدای زندگی مددجویان انجام شده، خاطرنشان کرد: خدمات کمیته امداد به زوجین تنها به این موارد ختم نمی‌شود سایر حمایت‌ها شامل پرداخت وام ودیعه مسکن، برقراری کمک معیشت برای دختران تا ۶ ماه پس از ازدواج، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، و همچنین ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های ازدواج، مهارت‌های زندگی، فرزندآوری، پیشگیری از طلاق، مشاوره شغلی و کارآفرینی را در بر می‌گیرد.

وی در پایان گفت: برای هر یک از زوجین بسته‌های ویژه اشتغال نیز پیش‌بینی شده تا با توانمندسازی پایدار، زمینه ساز زندگی مستقل و باکرامت برای آنان فراهم شود.

منبع: کمیته امداد

برچسب ها: کمیته امداد ، اهدای جهیزیه
خبرهای مرتبط
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حمایت صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت از خودکفایی مددجویان؛ پرداخت بیش از ۱۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد اعلام کرد
بیش از ۹۷ درصد مددجویان امداد در دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
آخرین اخبار
مراحل صدور سند مالکیت برای ساختمان‌های فاقد سند رسمی
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
۳ جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس در دست احداث است
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
تامین اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده با دستور رئیس‌جمهور 
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
لزوم همکاری پلیس و دادستانی برای نظارت بر مجرمین سابقه‌دار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند
دستگیری ۲ کلاهبردار شبکه هرمی با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری
طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
کیفرخواست پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان صادر شد
انتقال اشجار به پادگان نیروی زمینی سپاه/ خشک‌شدن درختان نتیجه اهمال پادگان است
اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران