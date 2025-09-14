معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران از اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه، همزمان با ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: در پنج ماهه امسال ۳۲۶ سری جهیزیه اهدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فتح‌آبادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، در تشریح برنامه‌های حمایتی این نهاد در حوزه ازدواج اظهار کرد: همزمان با هفته وحدت و سالروز ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان متقاضی تحت حمایت در استان تهران اهدا شد که ارزش هر سری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: این اقدام تنها بخشی از خدمات کمیته امداد است؛ به‌طوری که در پنج ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۳۲۶ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت اهدا شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران با اشاره به دیگر برنامه‌های این نهاد برای تسهیل ازدواج، عنوان کرد: علاوه بر اهدای جهیزیه، در پنج ماه گذشته، ۸۰ فقره هدیه نقدی ازدواج با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فرزندان پسر خانوار‌های تحت حمایت که موفق به تشکیل زندگی مشترک شده‌اند، پرداخت شده است.

فتح‌آبادی با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای حمایت از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده، ترویج ازدواج آسان و کاهش دغدغه‌های ابتدای زندگی مددجویان انجام شده، خاطرنشان کرد: خدمات کمیته امداد به زوجین تنها به این موارد ختم نمی‌شود سایر حمایت‌ها شامل پرداخت وام ودیعه مسکن، برقراری کمک معیشت برای دختران تا ۶ ماه پس از ازدواج، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، و همچنین ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های ازدواج، مهارت‌های زندگی، فرزندآوری، پیشگیری از طلاق، مشاوره شغلی و کارآفرینی را در بر می‌گیرد.

وی در پایان گفت: برای هر یک از زوجین بسته‌های ویژه اشتغال نیز پیش‌بینی شده تا با توانمندسازی پایدار، زمینه ساز زندگی مستقل و باکرامت برای آنان فراهم شود.

منبع: کمیته امداد