مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد گفت: اعتبار فرهنگی کنسرت‌های بین‌المللی در اماکن تاریخی، دوسویه و جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن میری اظهار داشت: تخت جمشید با قدمتی بیش از ۲۵۰۰ سال نمادی از هم‌زیستی و گفت‌وگوی تمدن‌هاست. این مکان تاریخی، به‌نوعی سازمان ملل باستانی بوده و امروز نیز می‌تواند میزبان برنامه‌های فرهنگی بین‌المللی باشد تا پیام صلح و دوستی ایران را به جهان مخابره کند.

وی افزود: انتخاب تخت جمشید برای کنسرت ارکستر ملی ارمنستان، به‌دلیل بار فرهنگی و تاریخی آن بود و هنرمندان ارمنی با درک این ارزش، این مکان را برگزیدند.الزامات حفاظتی و میراثی به‌طور کامل رعایت شد و کارشناسان اداره کل موزه‌ها، پایگاه میراث جهانی و متخصصان حوزه میراث‌فرهنگی، تمامی تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت محیط اندیشیده‌ بودند. فاصله مناسب محل اجرا با آثار تاریخی و کنترل شدت صوت از جمله مواردی است که با دقت بررسی شد و جای هیچ نگرانی وجود نداشت.

میری با تأکید بر نقش برنامه‌های فرهنگی در معرفی پایگاه‌های تاریخی کشور اظهار داشت: هنوز بسیاری از مردم در داخل و خارج از کشور، شناخت کافی از پایگاه‌های فرهنگی ایران ندارند. برگزاری چنین رویدادهایی در مکان‌های ثبت ملی و جهانی، فرصتی ارزشمند برای معرفی این آثار و ارتقای اعتبار فرهنگی کشور است. این اعتبار نه‌تنها برای ایران، بلکه برای هنرمندان بین‌المللی نیز دوسویه است.

برنامه‌ریزی برای بازگشایی تدریجی موزه‌های سعدآباد 

مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد گفت: پس از وقایع اخیر طبق دستور معاون میراث‌فرهنگی، اشیای موزه‌ای به مخازن منتقل شد. اکنون پس از گذشت یکماه و نیم از برنامه‌ریزی دوماهه، محیط مجموعه‌های سعدآباد و نیاوران برای بازدید عمومی آماده شده و در روزهای آینده، اشیای موزه‌ای نیز به تدریج به نمایش درخواهند آمد.

میری تاکید کرد: در شرایطی که امکان بازگشایی رسمی موزه‌ها هنوز فراهم نشده، استفاده از فضای بیرونی کاخ‌ها برای نمایش آثار فرهنگی، بهترین فرصت برای معرفی میراث کشور است.

وی تصریح کرد: پس از حدود ۴۰ سال، فرصتی تاریخی برای ساماندهی اموال فرهنگی فراهم شده و ثبت آن‌ها در سامانه جام نیز در حال انجام است. این اتفاق، گامی بزرگ در مسیر حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی ایران است.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

برچسب ها: میراث فرهنگی ، صنعت گردشگری
خبرهای مرتبط
۳۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری
انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین
کردستان، قطب نوظهور گردشگری و صنایع‌دستی کشور/ درخواست تسهیلات ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تشکیل کارگروه حقوقی برای حمایت از مصونیت رسانه‌ها ضروری است
استقبال بی‌نظیر مخاطبان از برنامه قرآنی أفلا یتدبرون در شبکه الکوثر
معرفی پنج نامزد نهایی برای انتخاب نماینده ایران در اسکار
جشنواره موسیقی جوان به کارگاه دف‌نوازی رسید
فصل جدید برنامه «آبروی کوچه‌ها» در هفته دفاع مقدس روی آنتن شبکه تهران
ارادت خاص مرحوم امید جهان به سیدالشهدا (ع) + فیلم
برگزیدگان اولین جشن ملی سینمایی «مهربانی» معرفی شدند
نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» افتتاح شد
اولین اظهار نظر همایون شجریان درباره کنسرت لغو شده میدان آزادی
اعتبار فرهنگی کنسرت‌های بین‌المللی در اماکن تاریخی، دوسویه و جهانی است
تمدید مهلت ارسال اثر به نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»