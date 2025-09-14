باشگاه خبرنگاران جوان - محسن میری اظهار داشت: تخت جمشید با قدمتی بیش از ۲۵۰۰ سال نمادی از همزیستی و گفتوگوی تمدنهاست. این مکان تاریخی، بهنوعی سازمان ملل باستانی بوده و امروز نیز میتواند میزبان برنامههای فرهنگی بینالمللی باشد تا پیام صلح و دوستی ایران را به جهان مخابره کند.
وی افزود: انتخاب تخت جمشید برای کنسرت ارکستر ملی ارمنستان، بهدلیل بار فرهنگی و تاریخی آن بود و هنرمندان ارمنی با درک این ارزش، این مکان را برگزیدند.الزامات حفاظتی و میراثی بهطور کامل رعایت شد و کارشناسان اداره کل موزهها، پایگاه میراث جهانی و متخصصان حوزه میراثفرهنگی، تمامی تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت محیط اندیشیده بودند. فاصله مناسب محل اجرا با آثار تاریخی و کنترل شدت صوت از جمله مواردی است که با دقت بررسی شد و جای هیچ نگرانی وجود نداشت.
میری با تأکید بر نقش برنامههای فرهنگی در معرفی پایگاههای تاریخی کشور اظهار داشت: هنوز بسیاری از مردم در داخل و خارج از کشور، شناخت کافی از پایگاههای فرهنگی ایران ندارند. برگزاری چنین رویدادهایی در مکانهای ثبت ملی و جهانی، فرصتی ارزشمند برای معرفی این آثار و ارتقای اعتبار فرهنگی کشور است. این اعتبار نهتنها برای ایران، بلکه برای هنرمندان بینالمللی نیز دوسویه است.
برنامهریزی برای بازگشایی تدریجی موزههای سعدآباد
مدیر مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد گفت: پس از وقایع اخیر طبق دستور معاون میراثفرهنگی، اشیای موزهای به مخازن منتقل شد. اکنون پس از گذشت یکماه و نیم از برنامهریزی دوماهه، محیط مجموعههای سعدآباد و نیاوران برای بازدید عمومی آماده شده و در روزهای آینده، اشیای موزهای نیز به تدریج به نمایش درخواهند آمد.
میری تاکید کرد: در شرایطی که امکان بازگشایی رسمی موزهها هنوز فراهم نشده، استفاده از فضای بیرونی کاخها برای نمایش آثار فرهنگی، بهترین فرصت برای معرفی میراث کشور است.
وی تصریح کرد: پس از حدود ۴۰ سال، فرصتی تاریخی برای ساماندهی اموال فرهنگی فراهم شده و ثبت آنها در سامانه جام نیز در حال انجام است. این اتفاق، گامی بزرگ در مسیر حفاظت و معرفی میراثفرهنگی ایران است.
منبع: وزارت میراث فرهنگی