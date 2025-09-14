مدیرعامل شرکت توانیر گفت: ناترازی سنگین برق به زودی تمام نمی‌شود و باید با برنامه‌ریزی دقیق و همت جمعی برای فصل سرد آماده شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی در جلسه مدیریت گذر از اوج بار تابستان با اشاره به ابتکار اجرای «تمرین زمستان» برای نخستین بار گفت: امسال شرایط سوخت نسبت به سال گذشته بهتر است، اما این به معنای غفلت از مأموریت‌های مستمر مدیریت مصرف نیست.

وی افزود: اقداماتی که در تابستان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انجام شد، در زمستان نیز باید با توجه به الگوهای گرمایشی و ظرفیت‌های موجود ادامه پیدا کند

مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه ناترازی برق در کشور مسئله‌ای جدی است که به سادگی برطرف نخواهد شد، تصریح کرد: این جلسه پایان کار نیست؛ بلکه آغاز استمرار فعالیت‌ها برای آمادگی در دوره سرد سال است.

وی بر ضرورت شفاف‌سازی برنامه‌ها و استمرار جلسات مشورتی با مدیران و کارشناسان تأکید کرد.

رجبی مشهدی در عین حال از تمامی کارکنان، بهره‌برداران، فعالان حوزه مدیریت مصرف و واحدهای پشتیبانی و روابط عمومی صنعت برق قدردانی کرد و گفت: بسیاری از همکاران ما حتی اگر در این جلسه حضور ندارند، پای کار بوده و هستند و باید خدا قوت ویژه به آنان گفت

مدیرعامل توانیر در پایان بار دیگر بر آمادگی کامل برای عبور از زمستان تأکید کرد و خاطرنشان کرد: تنها با دقت در اجرای برنامه‌ها و همراهی همه بخش‌ها می‌توان ناترازی موجود را مدیریت کرد و خدمات پایدار به مردم ارائه داد.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: ناترازی انرژی ، کمبود برق
خبرهای مرتبط
کمک به کاهش ناترازی انرژی در قم با تولید سوخت پسماند
مجوز واردات بنزین سوپر صادر شد؛ مردم مقصر ناترازی انرژی نیستند
شهرکی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صنایع علی‌رغم خرید برق از بورس باز هم برقشان قطع می‌شود/ پروژه‌های انتقال آب ضررهای درازمدت و برگشت‌ناپذیری دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کافیه کمتر به مردم خدمت کنید ناترازی از بین می رود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حیف که اون چیزی که تو دلمه اگه بخوام بنویسم پخش ش نمیکنن....
ک....
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
به ما چه مگر ما به شما دولتی گفتیم نکنید شما که همیشه خودتان می برید و می دوزید کی و کجا ما تصمیم گیرنده بوده ایم کی و کجا مجلسی ها بدون منافع شخصی حاضر به درافتادن با دولتی ها بوده اند مجلسی ها که فقط بدنبال استخدام اذناب خودشان در دوایر دولتی هستن و بعد هم قانون وضع می کنن چرا قراردادی ها رو رسمی نمی کنید !!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
هیچ ناترازی وجود نداره

یا برق را مفت میدن به این و اون

یا مزارع استخراج برای خودشون راه انداختن

فقط مردم رو درازگوش فرض کردن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بادروغ ووعده سرخرمن دادن سرکارآمدن. دروغ که کاررا حل نمیکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۱:۴۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تا زمانی که موتور برقها به فروش میرسد و رمز ارز استخراج میشود چرا نازنازی درست شود سودش کجاست که درست بشه مردم که مهم نیستن که درآمدها ای خاص و بچشب
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
برق! گاز! آب! مسکن! خودرو! شغل و ازدواج و فرزند آوری و ،،،
اصلا ولش کن! بیا راجع به یه چیز دیگه حرف بزنیم!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تنها هنرشان گرانی اب و برق است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
پس شب یلدا خاموشی داریم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اینا همش سرکاریه . همشون میدونند کدوم منطقه و کدوم ساختمان ماینرداره یا برق دزدی میشه . خوشون نمیخوان درست بشه .
۲
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا د
۱۵:۳۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
برید مذاکره کنید شاید دلشون به حالتون سوخت و چند تا بشکه برق بهتون دادن،. اقای پزشکیان چه سریع حرفای پارسال یادت رفت
۴
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
الان باید مشکل رو حل میکردی همش مردم باید تاوان بی عرضگی شمارو بدن
۰
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
یا خیلی بی عرضه اید یا نمی‌خواین
یکی از این دو حالت
چطور چین توانسته به اندازه بیش از نیاز کشور ما فقط و فقط برق خورشیدی تولید کند ؟؟!!
چطور چین توانسته به اندازه بیش از نیاز کشور ما فقط و فقط برق خورشیدی تولید کند ؟؟!!
چطور چین توانسته به اندازه بیش از نیاز کشور ما فقط و فقط برق خورشیدی تولید کند ؟؟!!
چطور چین توانسته به اندازه بیش از نیاز کشور ما فقط و فقط برق خورشیدی تولید کند ؟؟!!
چطور چین توانسته به اندازه بیش از نیاز کشور ما فقط و فقط برق خورشیدی تولید کند ؟؟!!
۳
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
با ساخت نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و ساخت نیروگاه‌های مستقل برای کارخانجات میتوان خودکفا شد اگر دولتها و ملت بخواهند
۱
۲۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۹:۱۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تابستون فقط یه فصل از چهار فصل ساله بقیه سه فصل میخوایی چیکار کنی؟ پنل خورشیدی راهکار نیست فقط مکمل هست
بجای این کار ها نیروگاه برق هسته ای تولید کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
قیمت برق و آب و گاز و بنزین و گازوییل و حقوق کارگر باید اندازه چین بشه
با قیمت های واقعی میشه کشور رو بهتر اداره کرد!
و سرمایه گذاری کرد!
۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اگه یکم به فکر ساخت و ساز باشین و ماینرهاتون رو جمع کنید خوبم میشه
به جای نیروگاه اومدین همش مزارع استخراج دولتی زدین معلومه همین میشه
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خداشاهده بماند تورم و‌گرونی که پدر مردم دراورده..این تابستون دهنمون سرویس شد با این برق قطع کردنتون...بابا قصدتون چیه..مردم ایران چه گناهی کردن تا ابد در عذاب تفکرات شما باشن؟؟توی این مملکت چارتا مغز متفکر نیست یعنی؟؟؟؟
۰
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
یک یک این مسولین را باید ریخت تو دریا تا میخورن بزنیش
۰
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آفرین دقیقا آدمای بی عرضه دوزاری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
قیمت ها رو باید واقعی کرد تا سرمایه گذاری بشه کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
الان اگر مملکت صاحب داشت باید همین مدیر عزل می شد و از خدمت در دستگاه های دولتی تعلیق...ولی خوب اصلاحات به اینا بها میده دیگه
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
باید کنتور های قدیمی برق جمع شودو از مامورین صالح برای خوانش کنتور برق استفاده شودبارها مشاهده شده مامورین در اقبال مبالغی ماهانه خودشان کنتور را دست کاری می کنند.
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
باید کنتور های قدیمی برق جمع شودو از مامورین صالح برای خوانش کنتور برق استفاده شودبارها مشاهده شده مامورین در اقبال مبالغی ماهانه خودشان کنتور را دست کاری می کنند.
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
تا تفکر شما سرکار هست هیچ چیزی این مملکت درست نمیشه...پس زمان شهید رئیسی چطور همه چی بود ؟!
۸
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
این ماینرهاتون سیرمونی ندارن دیگه همه می‌دونن ناترازی به چه دلیله خوب ملت رو گیر آوردین شما امیدوارم روزی تقاص کارهاتونو ببینین
۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
آقای پزشکیان هر چی میشی میگی کسی می‌تونه بسم الله بیاد کمک دولت.
من میتونم کجا بیام ؟
مشکلات حل میشه اگر بخواهیم
همش وعده فقط یاد گرفتی میگی کار کارشناسی انجام بشه
کدوم مورد رو تونستی حل کنی آقای دکتر ؟
تورم افسارگسیخته
رکود مسکن
رکود تورمی که سم خالص هست
وضعیت انرژی افتضاح
تورو خدا بگو چیکار کردی تو این یکساله ؟!؟!
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
رییسی روحت شاد
۱۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
بله خدا بیامرزدش ولی همشون سر و ته یه کرباس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
با این مدیریت کردنتون
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
دستاوردرییسی دولت سیزدهم ۸۵۰هزارمیلیاردتومن بدهی بحران آب وبرق وکمبود دارو وشیرخشک ودلار۷۰تومنی و گوشت ۹۰۰تومنی و.........دروغهای مناظره ای ساحت ۴میلیون مسکن خخخخخخ
۱۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه هرچی آدم کذاب رو فقط.چیز گیرت میاد اون شهید عزیز رو تخریب کنی؟شیرخشک رو از من بپرس که بچه دارم،زمان شهید رئیسی تا دلت بخواد زیاد بود اما پزشکیان 12قوطی رو به 10قوطی و سپس به6قوطی واخرش به4قوطی کاهش داد الانم میگه به بچه نوزاد غذا بدید...بجای دهان باز کردن سعی کن چشم و گوشت رو خوب باز کنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
چرت نگو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خب پس با این حرفا و تفاسیر حضرات دیگه مطمئن شدم با شروع فصل سرما نه تنها قطعی های برق ادامه خواهند شد بلکه مازوت سوزی و آلودگی شدید هوای شهرها، کمبود گاز و افت فشار و قطعی گاز تو برخی مناطق تو اوج سرما و تعطیلی های پی در پی مملکت رو در پیش داریم.زمستان سخت اروپا که سالها پیش منتظرش بودید و اونجا هیچوقت اتفاق نیوفتاد چن ساله که داره واسه خودمون رخ میده.تازه ما بجز زمستان سخت تابستان سخت هم داریم
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
نمونه بارز ایجاد ناامیدی و سرشکستگی در جامعه، میتونستن بگن در تلاشیم مشکل برق رو حل کنیم
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م. س
۱۳:۵۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
کمبود برق مربوط به دولت روحانی است که در طول دوران حکومت خود از تاسیس نیروگاه های برق خود داری کرد تا ما امروز به این روز بیفتیم. بایستی هر سال دو تا سه هزار مگاوات نیروگاه جدید تاسیس می کرد.
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ما نمی‌توانیم شده شعار دولت !!
یکی بیاد معنی مدیر رو تعریف کنه ؟
یکی بیاد معنی تعهد رو تعریف کنه ؟
یکی بیاد معنی کار رو تعریف کنه ؟
یکی بیاد معنی دولت رو تعریف کنه ؟
یکی بیاد معنی نظام رو تعریف کنه ؟
یکی بیاد معنی کشور داری تعریف کنه ؟
یکی بیاد معنی مردم داری رو تعریف کنه ؟
.....
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
مردم می دانند تا سه سا اینده درست نخواهد شد هیچ عجله ای نیست
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
فقط دروغ، فقط دروغ
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تا کی ؟!!
۱۳:۴۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
فقط استرس ...
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
جالبه که وانمود میکنید نمیتونید ماینر ها رو پیدا کنید. آقای عزیز ماینر جدای از برق فراوان، اینترنت حجیم هم مصرف میکند. کافیه یه بررسی بین مصرف کننده های حجیم اینترنت انجام دهید تا همه مزارع استخراج بیت کوین که البته اکثرا خصولتی هستند را پیدا کنید و داستان ناترازیه الکی و خودخواسته برقتون حل بشه. ملت اونقدر ها هم که شما فرض میکنید نا آگاه نیستند.
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
شکنجه بی برقی و مشکلات عدیده ناشی از بی برنامگی آیان را مردم متحمل شدن اونوقت حضرات از خودشون تشکر میکنند. حقوق های نجومی میگیرن ولی کفایت و لیاقت کاری ندارن. بیچاره مردم.
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ما مطمین هستیم تا 3 سال آینده همین داستان هستش، شما به خودت فشار نیار
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
شما اول ناترازی حرف و عمل خودتون رو برطرف کنید وزیر یه چیزی میگه معاون یه چیز دیگه...همش کارتون شده ضد و نقیض حرف زدن جای این همه جلسه ای که میزارید برید دنبال انرزی های جدید
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۳:۱۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
اگه نمیتونستی مشکل رو حل کنی بیخود کردی اون پست سازمانی رو قبول کردی ! تو وجدان نداری، اگه وجدان داشتی وقتی میدیدی که هیچ کاری نمیتونی بکنی باید استعفا میدادی. نه اینکه هنوز روی صندلی باشی و حقوق هم دریافت کنی. ببخشید yjc. از کوره در رفتم اگه خواستی میتونی تاییدش نکنی.
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
واقعا چرا کسی که نمی‌تواند کاری انجام بده ، میشه مدیر ؟؟!
اگر بنا بود که مشکلات به دوش مردم باشه ، که نیاز به مدیر نداشتن !!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
معلوم بود که شما قادر به حل این مشکل نیستید.
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
معلوم بود که شما قادر به حل این مشکل نیستید.
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
معلوم بود که شما قادر به حل این مشکل نیستید.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
معلوم بود که شما قادر به حل این مشکل نیستید.
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
معلوم بود که شما قادر به حل این مشکل نیستید.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
معلوم بود که شما قادر به حل این مشکل نیستید.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
معلوم بود که شما قادر به حل این مشکل نیستید.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
معلوم بود که شما قادر به حل این مشکل نیستید.
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
یه پیام ر چند بار میفرستی اوشکول
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
معلوم بود که شما قادر به حل این مشکل نیستید.
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
ناترازی فقط با ریشه کن شدن افرادی مثل شما حل میشود آن هم خیلی طول میکشد
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
خااااک عااالم تو سرتون
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
باید واقعا مدیریت قابلی باشی که مشکلات مردم رفع کنی این
کار شما از عهده هر کسی بر میاد امروز ما از دیروز بدتر شده
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
وقتی مشکل ادارات مثل برق آب وگاز حل می شود که خصوصی شود .
واین همه کارمند مفت خور وکارنکن بیرون ریخته شود.
۳
۲۴
پاسخ دادن
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
بارش باران در نوار شمالی کشور
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
آخرین اخبار
سورگوم کشت جایگزین مناسب ذرت
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
بارش تهران ۵۰ درصد کمتر از نرمال است
بارش باران در نوار شمالی کشور
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
برگزاری نمایشگاه پاییزه «مهرِِبازار»
لزوم اتصال تمامی امور بانکی کشور به سامانه املاک واسکان
بارش باران در نواحی شمال وشمال غربی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین
اختلال در تولید کشور با عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی
آغاز ساخت ۳۰ هزار مسکن استیجاری تاپایان سال/ تخصیص ۲۰ درصد از مساکن دستگاه‌ها در قالب مسکن استیجاری
حساب‌های اشخاص در سامانه مؤدیان، ملاک اعطای وام بانکی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ شهریور ماه
چرخش پول به سمت سهام؛ طلا زیر فشار دلار
برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران
ورود نقدینگی به بازار سهام/ افزایش ارزش معاملات
مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی شود
آغاز پیش‌راه‌اندازی نخستین واحد نمک‌زدایی سیار در صنعت نفت ایران
مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز
بانک‌ها به استانداردسازی صدور تاییدیه‌های اعتباری ملزم شدند
اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده
حذف مجوز استاندارد از ثبت‌سفارش واردات خودرو