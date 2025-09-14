باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی در جلسه مدیریت گذر از اوج بار تابستان با اشاره به ابتکار اجرای «تمرین زمستان» برای نخستین بار گفت: امسال شرایط سوخت نسبت به سال گذشته بهتر است، اما این به معنای غفلت از مأموریت‌های مستمر مدیریت مصرف نیست.

وی افزود: اقداماتی که در تابستان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انجام شد، در زمستان نیز باید با توجه به الگوهای گرمایشی و ظرفیت‌های موجود ادامه پیدا کند

مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه ناترازی برق در کشور مسئله‌ای جدی است که به سادگی برطرف نخواهد شد، تصریح کرد: این جلسه پایان کار نیست؛ بلکه آغاز استمرار فعالیت‌ها برای آمادگی در دوره سرد سال است.

وی بر ضرورت شفاف‌سازی برنامه‌ها و استمرار جلسات مشورتی با مدیران و کارشناسان تأکید کرد.

رجبی مشهدی در عین حال از تمامی کارکنان، بهره‌برداران، فعالان حوزه مدیریت مصرف و واحدهای پشتیبانی و روابط عمومی صنعت برق قدردانی کرد و گفت: بسیاری از همکاران ما حتی اگر در این جلسه حضور ندارند، پای کار بوده و هستند و باید خدا قوت ویژه به آنان گفت

مدیرعامل توانیر در پایان بار دیگر بر آمادگی کامل برای عبور از زمستان تأکید کرد و خاطرنشان کرد: تنها با دقت در اجرای برنامه‌ها و همراهی همه بخش‌ها می‌توان ناترازی موجود را مدیریت کرد و خدمات پایدار به مردم ارائه داد.

منبع: وزارت نیرو