شهردار منطقه ۱۴ تهران با بیان اینکه برای اجرای آزادراه شهید شوشتری و تقاطع بزرگراه بسیج - محلاتی اشجار به پادگان نیروی زمینی منتقل شد، گفت: پادگان نیروی زمینی موظف بوده از درختان نگهداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ در سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای شورا در جلسه در مورد قطع درختان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ برای اجرای آزادراه شهید شوشتری و تقاطع بزرگراه بسیج - محلاتی باید بستر پروژه فراهم می‌شد. زون‌هایی برای جابه‌جایی اشجار در نظر گرفته شد و شهرداری منطقه نسبت به جابه‌جایی اشجار اقدام کرد.

وی افزود: دو حکم کمیسیون ماده هفت در چهارم دی‌ماه برای آزادراه شهید شوشتری و ۱۲ آذرماه برای بزرگراه شهید محلاتی صادر شده بود و مناقصه به چاپ رسید. از بین پیمانکاران، با رعایت تمام ضوابط قانونی، یکی از پیمانکاران دارای سابقه قبلی انتخاب شد و عملیات اجرایی را برعهده گرفت.

شهرابی با بیان اینکه زمان انعقاد قرارداد ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود و دو ماه فرصت داشت، گفت: رقم قرارداد ۲۸ میلیارد تومان بود که در طی اجرای این قرارداد ۶ هزار و ۸۱۳ درخت از ۶ موقعیت برداشت و به مناطق نظامی منتقل شد.

وی ادامه داد: جابه‌جایی‌ها تا ۲۷ دی‌ماه انجام و غالب درختان به مجموعه نیروی زمینی سپاه منتقل شد. پیمانکار موظف بود در دوره چهارماهه، تضمین نگهداری درختان را بر عهده داشته باشد و پیمانکار در این مدت در محل حضور داشته و آبیاری و نگهداشت درختان را انجام داده است.

شهرابی با بیان اینکه در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ کارشناس فضای سبز اعلام کرد که درختانی که شرایط نگهداری داشتند به‌صورت سبز حفظ شده‌اند، خاطرنشان کرد: پیمانکار موظف بود ۸۰ درصد درختان را به‌صورت سبز تحویل دهد. خشک‌شدن درختان با بن بالا و سوزنی شکل در جابه‌جایی‌ها اجتناب‌پذیر بود و غیر از آن هزار و ۸۹ درخت خشک و به دنبال آن پیمانکار یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان جریمه شد. باید درختان با بن بالای ۱۵ سانتی‌متر غرس می‌شد و هزار و ۲۰۰ درخت زیتون‌تلخ کاشته شد.

وی اضافه کرد: ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رقم حسن انجام کار باقی‌مانده و پرداخت شده است. هزینه جابه‌جایی پرداخت نشده، جریمه صورت‌گرفته و هزینه حسن انجام کار نیز باقی‌مانده است. اینکه پس از دوره تضمین چه اتفاقی در آن محدوده افتاده، از ید پیمانکار و منطقه خارج بوده است.

شهرابی با بیان اینکه پادگان نیروی زمینی موظف بوده از درختان نگهداری کند، گفت: اتفاقاتی که در آن افتاده، بر اساس گفته‌های کارشناس فضای سبز پس از دوران تضمین بوده است. با پیگیری‌های فراوان، تنها اجازه دادند با خودرو از محل بازدید کنیم و حتی اجازه نداشتیم از خودرو پیاده شویم. ما به آن مجموعه دسترسی نداریم.

شهردار منطقه ۱۴ با تأکید بر اینکه پادگان باید نسبت به نگهداشت درختان پس از دوره تضمین اقدام می‌کرد، یادآور شد: درختان شهرک‌ها را هم شهرداری نگهداری نمی‌کند و وظیفه‌ای در این زمینه ندارد. این اتفاق در تمام تهران جریان دارد و تنها مختص منطقه ۱۴ نیست.

برچسب ها: شهرداری ، قطع درختان
خبرهای مرتبط
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
اعمال بسته‌های تشویقی جدید برای نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۱۲
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسن حیدری
۰۸:۱۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خشک شدن اشجار نتیجه اصلا تصوری از آبادانی نداشتن است نه چیز دیگری ...
۰
۰
پاسخ دادن
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
آخرین اخبار
مراحل صدور سند مالکیت برای ساختمان‌های فاقد سند رسمی
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
۳ جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس در دست احداث است
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
تامین اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده با دستور رئیس‌جمهور 
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
لزوم همکاری پلیس و دادستانی برای نظارت بر مجرمین سابقه‌دار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند
دستگیری ۲ کلاهبردار شبکه هرمی با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری
طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
کیفرخواست پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان صادر شد
انتقال اشجار به پادگان نیروی زمینی سپاه/ خشک‌شدن درختان نتیجه اهمال پادگان است
اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران