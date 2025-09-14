باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ثبت تصویر گکوی خال پلنگی ترکمنی در خراسان شمالی + فیلم

گکوی خال پلنگی گونه یکی از خزندگان نادر ایران به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  گکوی خال پلنگی زیستگاه اصلی آن ترکمنستان و بخش‌هایی از شمال شرق ایران گزارش شده و پراکنش جهانی محدودی دارد.

گکوی خال پلنگی ترکمنی در مقایسه با سایر گکوها دارای پلک متحرک و نقش و نگارهای ویژه خال‌مانند بر روی سطح بدن است.

 

 

 
