ثبت تصویر گکوی خال پلنگی ترکمنی در خراسان شمالی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u06af\u06a9\u0648\u06cc \u062e\u0627\u0644 \u067e\u0644\u0646\u06af\u06cc\u00a0\u0632\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0622\u0646 \u062a\u0631\u06a9\u0645\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0634\u0631\u0642 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u067e\u0631\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u06af\u06a9\u0648\u06cc \u062e\u0627\u0644 \u067e\u0644\u0646\u06af\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u0645\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u06af\u06a9\u0648\u0647\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0644\u06a9 \u0645\u062a\u062d\u0631\u06a9 \u0648 \u0646\u0642\u0634 \u0648 \u0646\u06af\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062e\u0627\u0644\u200c\u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u0637\u062d \u0628\u062f\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0