مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر اعلام کرد که تاکنون بیش از ۵/۵ میلیون کنتور هوشمند در شبکه برق کشور نصب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد احمدی در گفت‌وگویی تلویزیونی، آخرین وضعیت اجرای طرح ملی هوشمندسازی شبکه توزیع برق را تشریح کرد.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۵/۵ میلیون کنتور هوشمند در کشور فعال است که حدود ۴/۵ میلیون آن به مشترکان خانگی و تجاری و مابقی به مشترکان کشاورزی، صنعتی و عمومی اختصاص دارد. احمدی افزود: تمام مشترکان پرمصرف در بخش کشاورزی، صنعت و ادارات دولتی به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و هدف اصلی، افزایش پوشش در بخش خانگی و تجاری است.

احمدی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت چهاردهم برای توسعه این طرح گفت: بر اساس هدف‌گذاری انجام شده، ظرف یک سال آینده تعداد کنتورهای هوشمند و سایر تجهیزات هوشمند نصب شده در حوزه مصرف به ۱۲ میلیون دستگاه خواهد رسید که جهشی بیش از دو برابر وضعیت فعلی است.

وی با بیان این که اطلاعات دقیق کنتورهای هوشمند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شبکه دارد، تاکید کرد: اگر این سامانه‌ها در سال جاری در دسترس نبودند، مدیریت بار شبکه در ایام اوج مصرف امکان‌پذیر نمی‌شد.

مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر تصریح کرد: صرفاً در بخش خانگی و تجاری، استفاده از ظرفیت کنتورهای هوشمند موجب شد حدود ۲۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف در ساعات اوج بار تابستان به ثبت برسد. این موضوع نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم هوشمندسازی بر کاهش ناترازی برق کشور است.

به گفته وی، طبق برنامه هفتم توسعه، باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتورهای هوشمند مدیریت شود. در حال حاضر ۵۷ درصد انرژی شبکه با استفاده از این سامانه‌ها پایش می‌شود.

 احمدی در پایان با بیان این که نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان کاملاً رایگان است و هیچ هزینه‌ای به مردم تحمیل نمی‌شود، افزود: این طرح علاوه بر بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، ابزار مهمی برای مدیریت مصرف برق و کاهش بار شبکه در ایام بحرانی خواهد بود.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: کنتور برق ، کنتور هوشمند
