وقتی خبرنگار صداوسیما شماره‌اش را روی آنتن زنده اعلام کرد! + فیلم

خبرنگار صداوسیما از ماجرای انتشار شماره تلفن همراهش در فضای مجازی و تماس‌های جالب مردم به او گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - یوسف سلامی خبرنگار صداوسیما در برنامه «از مامان بگو» از شبکه ۲ سیما، شماره تلفن همراه خود را در برنامه اعلام کرد و همچنین تماس‌های جالبی از طرف مردم به تلفن او شد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
بامزه بود
