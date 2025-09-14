\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u00a0- \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0627\u0632 \u0645\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0628\u06af\u0648\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06f2 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0641\u0646 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062a\u0645\u0627\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0644\u0628\u06cc \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0647 \u062a\u0644\u0641\u0646 \u0627\u0648 \u0634\u062f.\n