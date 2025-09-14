رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان در تشریح این حادثه گفت: حوالی ساعت ۱۰:۱۷ صبح روز یکشنبه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در شهرستان سنندج به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بابک هدائی اظهارکرد:  به محض دریافت این گزارش، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های نزدیک به محل حادثه به همراه تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعزام شدند. نیرو‌های اورژانس در بدو ورود، پس از ایمن‌سازی صحنه، اقدامات درمانی اولیه و اقدامات حمایتی را برای چهار سرنشین خودرو انجام دادند.

وی ادامه داد متأسفانه یکی از سرنشینان، به علت شدت جراحات وارده، در همان صحنه و یک نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد و دو مصدوم دیگر که دچار آسیب‌های مختلف شده بودند، پس از دریافت کمک‌های اولیه با آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان ضمن ابراز همدردی با خانواده جان‌باخته، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و دقت کافی در جاده‌ها، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

 

منبع: روابط عمومی اورژانس کردستان 

برچسب ها: واژگونی خودرو ، کردستان ، 2 کشته
خبرهای مرتبط
تصادف زنجیره‌ای در محور کامیاران – گشکی با ۶ مصدوم
مصدومیت ۱۱ نفر بر اثر حوادث رانندگی در جاده‌های کردستان
 یازده مصدوم در دو حادثه رانندگی در کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کردستان، قطب نوظهور گردشگری و صنایع‌دستی کشور/ درخواست تسهیلات ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها
تثبیت جوجه‌ریزی در مرغداری‌های کردستان با رشد ۱۱ درصدی
آخرین اخبار
تثبیت جوجه‌ریزی در مرغداری‌های کردستان با رشد ۱۱ درصدی
کردستان، قطب نوظهور گردشگری و صنایع‌دستی کشور/ درخواست تسهیلات ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها
۱۰ پرونده قضایی برای عاملان آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان تشکیل شد
جهش تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای در کردستان