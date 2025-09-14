باشگاه خبرنگاران جوان- بابک هدائی اظهارکرد: به محض دریافت این گزارش، سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای نزدیک به محل حادثه به همراه تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعزام شدند. نیروهای اورژانس در بدو ورود، پس از ایمنسازی صحنه، اقدامات درمانی اولیه و اقدامات حمایتی را برای چهار سرنشین خودرو انجام دادند.
وی ادامه داد متأسفانه یکی از سرنشینان، به علت شدت جراحات وارده، در همان صحنه و یک نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد و دو مصدوم دیگر که دچار آسیبهای مختلف شده بودند، پس از دریافت کمکهای اولیه با آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباخته، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و دقت کافی در جادهها، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.
منبع: روابط عمومی اورژانس کردستان