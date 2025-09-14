باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - سید حمایت میرزاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت: در آزمون استخدامی سال گذشته، بیش از ۲۶ هزار نفر از داوطلبان پاسخ منفی در ارزیابی دریافت کردند، اما با پیگیریهای صورتگرفته و تأکید رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش، مشکل حدود ۱۹ هزار نفر از آنها برطرف شد و این افراد آماده ورود به مدارس هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: نیروهایی که مصوبه گرفتهاند، وضعیتشان مشخص شده و با دریافت نامه کتبی یا در کلاسهای درس حاضر شدهاند یا بهزودی مشغول به کار میشوند.
میرزاده ادامه داد: هدف اصلی آموزش و پرورش این است که وضعیت نیروهای بلاتکلیف روشن شود، اما این موضوع منوط به مصوبات قانونی مجلس است و خارج از چارچوب قانون اقدامی نخواهد شد.