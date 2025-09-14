معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف تنها در چارچوب قوانین مصوب مجلس امکان‌پذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سید حمایت میرزاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت: در آزمون استخدامی سال گذشته، بیش از ۲۶ هزار نفر از داوطلبان پاسخ منفی در ارزیابی دریافت کردند، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تأکید رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش، مشکل حدود ۱۹ هزار نفر از آن‌ها برطرف شد و این افراد آماده ورود به مدارس هستند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: نیروهایی که مصوبه گرفته‌اند، وضعیتشان مشخص شده و با دریافت نامه کتبی یا در کلاس‌های درس حاضر شده‌اند یا به‌زودی مشغول به کار می‌شوند.

میرزاده ادامه داد: هدف اصلی آموزش و پرورش این است که وضعیت نیروهای بلاتکلیف روشن شود، اما این موضوع منوط به مصوبات قانونی مجلس است و خارج از چارچوب قانون اقدامی نخواهد شد.

برچسب ها: جذب معلم ، آزمون استخدامی آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:
لزوم بازنگری در فرآیند جذب دانشجومعلمان
جزئیات برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش
استخدام معلم به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی محدود می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چند نکته مهم درباره کاهش وزن
اولین وزیر هوش مصنوعی در آلبانی منصوب شد
۵ گروهی که مشمول تحصیل در «مدرسه مجازی» هستند؛ از خارجی‌ها تا بازماندگان از تحصیل
بیش از ۸۰۰ مدرسه در تهران نیازمند تخریب و بازسازی هستند
ساخت بیش از ۲ هزار مدرسه برای سال تحصیلی جدید
راه‌اندازی ۶ آزمایشگاه مرجع ملی دانشگاهی با حمایت معاونت علمی
برقراری سالانه ۲۰ میلیون تماس با اورژانس کشور و انجام ۶ میلیون ماموریت
دانش آموزان اتباع، طبق مقررات ثبت‌نام می‌شوند
آموزش ۲۵۷ هزار معلم ابتدایی در قالب طرح توانا
آخرین اخبار
آموزش ۲۵۷ هزار معلم ابتدایی در قالب طرح توانا
دانش آموزان اتباع، طبق مقررات ثبت‌نام می‌شوند
برقراری سالانه ۲۰ میلیون تماس با اورژانس کشور و انجام ۶ میلیون ماموریت
راه‌اندازی ۶ آزمایشگاه مرجع ملی دانشگاهی با حمایت معاونت علمی
ساخت بیش از ۲ هزار مدرسه برای سال تحصیلی جدید
۵ گروهی که مشمول تحصیل در «مدرسه مجازی» هستند؛ از خارجی‌ها تا بازماندگان از تحصیل
بیش از ۸۰۰ مدرسه در تهران نیازمند تخریب و بازسازی هستند
چند نکته مهم درباره کاهش وزن
اولین وزیر هوش مصنوعی در آلبانی منصوب شد
بسته آموزشی کلاس شوق‌انگیز، گامی نوین در روش‌های تدریس معلمان
افزایش مصرف محصولات نوپدید دخانی در جامعه نگران کننده است
بهترین تنقلات برای مصرف کودکان + فیلم
چه زمانی باید دارو را قطع کرد؟ + فیلم
راهکار درمان رفلاکس و بی‌خوابی نوزاد + فیلم
افتتاح اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر
کشف بیش از ۲۱۰ قلم داروی قاچاق در شمال شرق تهران
وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را ابلاغ کرد
کاظمی: ساخت هزار مدرسه در دستور کار است
اجرای طرح آزمایشی تغییر کتب درسی پایه اول ابتدایی از مهر امسال
ثبت ۲۴ هزار و ۱۰۰ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
یک کشف بیولوژیکی در مورد احساس خستگی مداوم
امضای تفاهم‌نامه همکاری محک و جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و رونمایی از چالش محک
سیارک‌ها، دنباله‌دارها، شهاب‌سنگ‌ها و شهاب‌ها چه تفاوتی باهم دارند؟
چگونه با اطمینان کامل حساب‌های خود در فضای مجازی را حذف کنیم؟
نقش باکتری‌های دهانی در حملات قلبی
یک معمای ۵۰ ساله در مورد شراره‌های خورشید حل شد
گوشی جدید شیائومی برای علاقمندان به عکاسی حرفه‌ای
افزایش ۳ برابری حضور دانش‌آموزان ۴ دهک اول در مدارس سمپاد