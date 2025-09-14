باشگاه خبرنگاران جوان- ابوالفضل علیخانی، رئیس اداره پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اداره‌کل راه و شهرسازی قم روز یکشنبه در گفت وگویی، اظهار کرد: شناسایی و تعیین حریم گسل‌ها و رعایت ضوابط فنی ساخت‌وساز، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خطرات ناشی از زمین‌لرزه دارد.

وی ادامه داد: گسل به معنای شکستگی یا ترک در لایه‌های زمین است که در آن، ۲ بخش پوسته زمین نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند و این حرکت ناگهانی می‌تواند منجر به وقوع زلزله و خسارت‌های جبران‌ناپذیر به ابنیه و زیرساخت‌ها شود.

وی تصریح کرد: شناخت دقیق محل گسل‌ها و محدوده حریم آنها، امکان آمادگی و برنامه‌ریزی بهتر برای مقابله با مخاطرات احتمالی زلزله را فراهم می‌سازد.

علیخانی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط ویژه ساخت‌وساز در حریم گسل‌های اصلی براساس استاندارد ۲۸۰۰ افزود: با توجه به توسعه روزافزون شهر قم و افزایش جمعیت آن، طرح تدقیق حریم‌های گسلی شهر قم و شعاع پنج کیلومتری اطراف آن از سال ۱۴۰۳ توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و با همکاری شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور آغاز شد.

وی ادامه داد: این طرح با هدایت بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مجموعه‌ای از مطالعات فنی شامل سنجش‌ از دور، زمین‌شناسی، ارزیابی‌های تکتونیکی، لرزه‌شناسی، هیدروژئولوژی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و ژئومورفولوژی را در کنار بازدیدهای میدانی گسترده، بررسی نقشه‌ها، داده‌ها و تصاویر هوایی و همچنین نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های تخصصی در بر گرفته است.

به گفته رئیس اداره پدافند غیرعامل اداره‌کل راه و شهرسازی قم، هم‌اکنون مرحله جمع‌بندی نتایج و تدوین نقشه‌های تکمیلی در دست انجام است و پس از بررسی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، مراحل قانونی این طرح مطالعاتی طی خواهد شد.

وی تأکید کرد: نتایج این مطالعات نقشی اساسی در تعیین سیاست‌های توسعه شهری، برنامه‌های ساخت‌وساز و کاهش ریسک لرزه‌ای تاسیسات و زیرساخت‌های شهر قم و حومه ایفا خواهد کرد.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم