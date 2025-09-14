رئیس اداره پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اداره‌کل راه و شهرسازی قم، گفت: مراحل فنی تعیین حریم‌های گسلی شهر قم پس از ۲سال مطالعه، بررسی و پژوهش تخصصی به پایان رسید.

 باشگاه خبرنگاران جوان- ابوالفضل علیخانی، رئیس اداره پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اداره‌کل راه و شهرسازی قم روز یکشنبه در گفت وگویی، اظهار کرد: شناسایی و تعیین حریم گسل‌ها و رعایت ضوابط فنی ساخت‌وساز، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خطرات ناشی از زمین‌لرزه دارد.

وی ادامه داد: گسل به معنای شکستگی یا ترک در لایه‌های زمین است که در آن، ۲ بخش پوسته زمین نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند و این حرکت ناگهانی می‌تواند منجر به وقوع زلزله و خسارت‌های جبران‌ناپذیر به ابنیه و زیرساخت‌ها شود.

وی تصریح کرد: شناخت دقیق محل گسل‌ها و محدوده حریم آنها، امکان آمادگی و برنامه‌ریزی بهتر برای مقابله با مخاطرات احتمالی زلزله را فراهم می‌سازد.

علیخانی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط ویژه ساخت‌وساز در حریم گسل‌های اصلی براساس استاندارد ۲۸۰۰ افزود: با توجه به توسعه روزافزون شهر قم و افزایش جمعیت آن، طرح تدقیق حریم‌های گسلی شهر قم و شعاع پنج کیلومتری اطراف آن از سال ۱۴۰۳ توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و با همکاری شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور آغاز شد.

وی ادامه داد: این طرح با هدایت بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مجموعه‌ای از مطالعات فنی شامل سنجش‌ از دور، زمین‌شناسی، ارزیابی‌های تکتونیکی، لرزه‌شناسی، هیدروژئولوژی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و ژئومورفولوژی را در کنار بازدیدهای میدانی گسترده، بررسی نقشه‌ها، داده‌ها و تصاویر هوایی و همچنین نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های تخصصی در بر گرفته است.

به گفته رئیس اداره پدافند غیرعامل اداره‌کل راه و شهرسازی قم، هم‌اکنون مرحله جمع‌بندی نتایج و تدوین نقشه‌های تکمیلی در دست انجام است و پس از بررسی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، مراحل قانونی این طرح مطالعاتی طی خواهد شد.

وی تأکید کرد: نتایج این مطالعات نقشی اساسی در تعیین سیاست‌های توسعه شهری، برنامه‌های ساخت‌وساز و کاهش ریسک لرزه‌ای تاسیسات و زیرساخت‌های شهر قم و حومه ایفا خواهد کرد.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم

برچسب ها: راه و شهرسازی قم ، گسل ها ، پدافند غیرعامل
خبرهای مرتبط
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم:
آموزش پدافند غیرعامل هزینه‌های جنگ را کاهش می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیش از ۲۱ تُن گوشت و مرغ آلوده در قم از چرخه مصرف خارج شد
عرضه لوازم التحریر با هویت ایرانی در قم+فیلم
افزایش مقالات، ثبت اختراعات و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در قم
قم جای پارک ندارد؛ طرح قدیمی دوباره وعده شد
حریم‌های گسلی قم مشخص شد
آخرین اخبار
حریم‌های گسلی قم مشخص شد
قم جای پارک ندارد؛ طرح قدیمی دوباره وعده شد
عرضه لوازم التحریر با هویت ایرانی در قم+فیلم
بیش از ۲۱ تُن گوشت و مرغ آلوده در قم از چرخه مصرف خارج شد
افزایش مقالات، ثبت اختراعات و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در قم
ممنوعیت کافه‌داری در قم شایعه یا واقعیت؟
آغاز اردوی توانمندسازی کادر نوجوان کانون‌های مساجد قم
«روز قم» در تقویم رسمی کشور ثبت شد
آغاز عملیات ایمن سازی محور روستایی قاهان – جعفرآباد قم
۲ فوتی و هشت مصدوم در دو سانحه رانندگی در قم