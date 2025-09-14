افتتاحیه نمایشگاه  «هنر در برابر جنگ» امروز در گالری خانه عکاسان حوزه هنری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی با عنوان «هنر در برابر جنگ» با حضور ۲۲ هنرمند و مهمان عراقی امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه در گالری خانه عکاسان حوزه هنری برگزار شد.

این نمایشگاه عرض ارادت هنرمندان عراقی به شهدای جنگ دوازده روزه به خصوص شهیده منصوره عالیخانی است.

آثار حاضر در نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» توسط هنرمندان عراقی از جمله؛ زهراء حسن، رسل احمد، مرتضی ریاض، عبدالرحمن حسین، ستار جبار الزاملی، محمد کاطع، مریم احمد حسن، عادل خالد، احمید سمیر، فرح عصام، مسلم عقیل، زینب حقی، کرالعسلی، سجاد کریم، عبدالله دوشان، امنینه عبداالامیر، عباس فاضل و محمد الحسناوی نقاشی شده است.

علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» می‌توانند از امروز شنبه ۲۴ تا چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۹ تا ۱۸ به گالری خانه عکاسان حوزه هنری مراجعه و از این آثار بازدید کنند.

برچسب ها: هنرهای تجسمی ، حوزه هنری ، نمایشگاه نقاشی
