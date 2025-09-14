سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اعلام کرد که صدور مجوز آموزشگاه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ازاین‌پس در سامانه صدور مجوزها و توسط این اداره‌کل انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  ، عباس رئیسی روز یکشنبه 23 شهریورماه 1404 با اعلام این خبر گفت: پیش‌ازاین صدور مجوز آموزشگاه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور انجام می‌شد، اما با ابلاغ آیین‌نامه جدید، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان مستقیماً مسئول صدور این مجوزها شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: تمام هنرمندان دارای درجه‌یک صنایع‌دستی می‌توانند آموزشگاه تأسیس کنند. در صورت عدم توانایی تأمین سرمایه اولیه، امکان همکاری با سرمایه‌گذار فراهم است و هنرمند درجه‌یک به‌عنوان مدیر فنی آموزشگاه فعالیت خواهد کرد.

او بابیان اینکه این اقدام می‌تواند مسیر رشد و توسعه آموزش‌های مهارتی صنایع‌دستی را تسهیل کند، تأکید کرد: هدف این طرح ارتقای سطح آموزش‌های صنایع‌دستی، تقویت هنرهای سنتی و حمایت از هنرمندان استان است تا ضمن حفظ میراث‌فرهنگی، فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی نیز فراهم شود.

رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: سامانه صدور مجوزها، فرآیند درخواست و صدور مجوز را شفاف و سریع می‌کند و هنرمندان می‌توانند به‌صورت آنلاین مراحل ثبت‌نام و پیگیری درخواست خود را انجام دهند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان گفت: توسعه آموزشگاه‌های صنایع‌دستی نه‌تنها به حفظ هنرهای سنتی کمک می‌کند، بلکه نقش مؤثری در ترویج فرهنگ بومی، جذب گردشگر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای هنرمندان و جامعه محلی خواهد داشت.

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان

