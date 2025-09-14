باشگاه خبرنگاران جوان - حسادت مانند آتشی است که ابتدا کوچک و آرام است اما با شدت گرفتن، میتواند زندگی و تلاشها را نابود کند؛ بنابراین باید همواره به خدا پناه برد، حسادت خود را کنترل کرد و با پنهان کردن داراییها، موفقیتها و افکار، خود را در معرض حسادت دیگران قرار نداد تا آرامش و امنیت زندگی حفظ شود.
جالب است که حتی پیامبر نیز از شر حسودان بهطور کامل مصون نیست. انسان باید همواره به پروردگار پناه ببرد تا از آسیب حسادت دیگران در امان باشد.
وقتی حسادت در فرد فعال نشده و آرام است، مشکل چندانی ایجاد نمیکند. اما زمانی که حسود «موتورش» روشن شود و شروع به پرتاب «تکههای آتش» به سمت اهداف خود کند، میتواند کاملاً مخرب باشد و حتی زندگی و تلاشهای خود را نیز به خطر بیندازد. این تشبیه نشان میدهد که حسادت، مانند آتشی است که ابتدا آرام و کوچک است، اما با شدت گرفتن، میتواند هر چیزی را بسوزاند و نابود کند.
بنابراین، بسیار ضروری است که انسان مراقب باشد و هرگز دچار حسادت نسبت به دیگران نشود. در صورتی که احساس حسادت در وجود ما شکل گرفت، باید فوراً نسبت به اصلاح و درمان آن اقدام کنیم. کتابهای اخلاق، به تفصیل روشهای کنترل و اصلاح این احساس را توضیح دادهاند. از سوی دیگر، باید مراقب بود که خود را در معرض حسادت دیگران قرار ندهیم؛ چرا که این نیز میتواند آسیبزا باشد.
برای جلوگیری از حسادت دیگران، راهکارهایی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به پنهان کردن داراییها و موفقیتها اشاره کرد.
استادان اخلاق مانند ذهبک و ذهابک و مذهبک توصیه کردهاند که بخشی از ثروت، عقاید، افکار و فعالیتهای خود را مخفی نگه داریم تا مورد حسادت واقع نشویم و رفتوآمدهای ما در سطحی ایمن و بدون تحریک حسادت دیگران باشد. این مراقبت و رعایت، ما را از آسیبهای ناشی از حسادت محافظت میکند و زمینهای برای زندگی آرام و سالم فراهم میآورد.
منبع: حوزه