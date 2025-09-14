سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور در بازدید از بندر امام خمینی (ره) گفت: وضعیت ذخیره نهاده‌های دامی مطلوب است و روزانه سه هزار کامیون از این بندر به سراسر کشور توزیع می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز جعفری امروز در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) گفت: وضعیت ورودی و کیفیت نهاده‌های دامی به کشور مطلوب است و در بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز این مساله تایید شد.

او  ادامه داد: روزانه سه هزار کامیون نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی به سراسر کشور به صورت برنامه‌ریزی شده و با روند عالی توزیع می‌شود.

 سرپرست شرکت امور دام کشور در خصوص نگرانی بابت تامین امنیت غذایی کشور افزود: بعد از وقوع جنگ ۱۲ روزه، برخی مشکلات با وجود ذخایر مناسب انبارهای شرکت پشتیبانی دام تامین و واردات به خوبی انجام شد.

جعفری گفت: در خصوص کالاهای اساسی ذخیره شده نگرانی نیست و انبارهای این شرکت از نظر کیفیت و کمیت کالای ذخیره شده مشکلی ندارند.

سهم ۷۳ درصدی مجتمع بندری امام خمینی(ره) در جابه‌جایی کالاهای اساسی کشور حاصل ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گسترده این بندر و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و فعالان بخش دریایی و بندری است.

بندر امام خمینی(ره) با تصدی ۷۳ درصد از جابه‌جایی کالاهای اساسی کشور، نقش محوری خود را در تامین نیازهای راهبردی کشور تثبیت کرده است.

