امروز ۱۵ شهریور بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افزایش ۴۶ هزار و ۴۹۳ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز ۲۲ شهریور بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افزایش ۴۶ هزار و ۴۹۳ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحدی ایستاد. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خساپا، وبملت و شپنا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۵۶۷ واحدی روی پله ۸۰۲ هزار و ۲۶۳ وبملت قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز بانکها بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۴۰۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآودهای نفتی و فلزات اساسی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
شتران ۲، یاقوت و افران بیشترین ارزش معامله و نمادهای شتران ۲، خساپا ووبملت ۲ بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.