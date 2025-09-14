امروز ۱۵ شهریور بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افزایش ۴۶ هزار و ۴۹۳ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز ۲۲ شهریور بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افزایش ۴۶ هزار و ۴۹۳ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحدی ایستاد. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خساپا، وبملت و شپنا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۵۶۷ واحدی روی پله ۸۰۲ هزار و ۲۶۳ وبملت قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۴۰۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآود‌های نفتی و فلزات اساسی درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

شتران ۲، یاقوت و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های شتران ۲، خساپا ووبملت ۲  بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
