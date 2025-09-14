نوجوانان چهارمحال و بختیاری در قالب قرارگاه تعلیم و تربیت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و با شرکت در گروه جهادی شهید سید مصطفی خمینی (ره) شهرستان لردگان جهادی نسبت به بهسازی و شاداب سازی مدارس روستای منج اقدام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عادل عظیمی دبیر قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در اردو‌های جهادی این قرارگاه، ۳۶۰ نوجوان دختر و پسر در قالب ۱۲ گروه فعال در سراسر استان با مشارکت خود به رنگ‌آمیزی کلاس‌ها و ترمیم درب‌های مدرسه پرداختند تا دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید با فضایی شاداب‌تر و محیطی نو فعالیت آموزشی خود را آغاز کنند.

وی افزود: این اقدامات علاوه بر بهبود محیط آموزشی، نقش مؤثری در افزایش روحیه و نشاط دانش‌آموزان خواهد داشت.

عظیمی اضافه کرد: قرارگاه تعلیم و تربیت با رویکرد تربیت نسلی متعهد و توانمند، برنامه‌های متعدد و متنوعی برای دانش‌آموزان مناطق هدف در استان اجرا می‌کند.

 
Iran (Islamic Republic of)
بختیاری فرزند زاگرس مرکزی
۱۵:۳۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
همه با هم جهاد سازندگی
از مدرسه سازی تا دانشگاه سازی
به امید داشتن شهر و روستاهایی پر از دانشجو و دانشگاه و دانش آموز و مدرسه
۰
۰
پاسخ دادن
کلنگ زنی احداث حسینیه خیری در آرامستان شهرکرد
