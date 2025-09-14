باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - عادل عظیمی دبیر قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در اردوهای جهادی این قرارگاه، ۳۶۰ نوجوان دختر و پسر در قالب ۱۲ گروه فعال در سراسر استان با مشارکت خود به رنگآمیزی کلاسها و ترمیم دربهای مدرسه پرداختند تا دانشآموزان در سال تحصیلی جدید با فضایی شادابتر و محیطی نو فعالیت آموزشی خود را آغاز کنند.
وی افزود: این اقدامات علاوه بر بهبود محیط آموزشی، نقش مؤثری در افزایش روحیه و نشاط دانشآموزان خواهد داشت.
عظیمی اضافه کرد: قرارگاه تعلیم و تربیت با رویکرد تربیت نسلی متعهد و توانمند، برنامههای متعدد و متنوعی برای دانشآموزان مناطق هدف در استان اجرا میکند.