باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی صادق پور رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین در حاشیه مراسم اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان گفت: امروز با همکاری قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و کمیته امداد حضرت امام (ره)، ۱۰۰ سری جهیزیه به ارزش بیش از ۵۰ میلیون تومان برای مددجویان کمیته امداد تهیه و تحویل شد. هر سری شامل یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و ماشین لباسشویی است.

وی افزود: سال گذشته نیز ۳۰۰ سری جهیزیه به‌صورت پراکنده در پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت اهدا شد و در مجموع طی ده سال گذشته، بیش از ۲۲ هزار سری جهیزیه با همکاری کمیته امداد و بهزیستی توسط سپاه در استان تأمین و واگذار شده است.

صادق پور همچنین از افتتاح ۴۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد در حسن‌آباد الوند خبر داد و گفت: این واحد‌ها در دو بلوک ساخته شده و امروز به خانواده‌های نیازمند تحویل می‌شود.

وی با اشاره به حمایت بسیج سازندگی از طرح‌های اشتغال‌زایی ادامه داد: یک واحد تولیدی در شهر صنعتی البرز با اعتبار چهار میلیارد تومان از محل تسهیلات بسیج سازندگی راه‌اندازی شد که برای ۲۵ نفر ایجاد شغل کرده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین بیان کرد: طی سه سال اخیر، سه هزار و ۶۴۴ پروژه عمرانی شامل ساخت و مرمت منازل محرومان، اجرای طرح‌های آبخیزداری، منابع طبیعی و پروژه‌های حوزه سلامت در سطح استان اجرا شده است.