مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس از اجرای ۴ طرح مهم زیرساختی و مرمتی در محوطه کاخ ساسانی سروستان با اعتبار ۷ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - افشین ابراهیمی مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس با اشاره به اجرای ۴ طرح مهم زیرساختی و مرمتی در محوطه کاخ ساسانی سروستان، اظهار کرد: این طرح‌ها شامل مسیر دسترسی ایمن، نوسازی ساختمان اداری، ایجاد سرویس بهداشتی و مرمت جداره‌های گنبدخانه بزرگ کاخ می‌شود.

او با اشاره به اینکه این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در خال تکمیل و بهره برداری هستند، افزود: در حال حاضر ۲ طرح مسیر بازدید و دسترسی ایمن به فضا‌های کاخ و همچنین تعمیر و نوسازی ساختمان اداری پایگاه به پایان رسیده است.

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس ادامه داد: طرح ساخت سرویس‌های بهداشتی کانکسی شامل ۶ چشمه توالت فرنگی و ایرانی به همراه ۲ حمام و تجهیزات رفاهی نظیر آبگرمکن و سیستم تهویه اسپلیت، با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

ابراهیمی همچنین با اشاره به آغاز عملیات مرمت جداره‌های گنبدخانه بزرگ کاخ که از حساس‌ترین بخش‌های طرح است، افزود: این مرمت از حدود یک ماه پیش آغاز شده و با دقت ویژه‌ای در حال انجام است.

او بیان کرد: این اقدامات در جهت حفاظت، احیا و ارتقای ارزش‌های فرهنگی و تاریخی کاخ ساسانی سروستان انجام می‌شود و امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، این میراث جهانی بیش از پیش مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

مجموعه کاخ ساسانی سروستان در استان فارس و در ۹ کیلومتری جنوب شهر سروستان در شهرستان سروستان واقع شده است. سروستان در فاصله ۷۰ کیلومتری شیرار قرار دارد.

عملیات ساماندهی کوچه بازار در بافت تاریخی استهبان

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان استهبان از آغاز عملیات سنگ‌فرش «کوچه بازار» در بافت تاریخی این شهر با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال خبر داد.

منصورعباس‌پور رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان استهبان اظهار کرد: با توجه به ثبت ملی بافت تاریخی شهر استهبان و وجود بنا‌های ارزشمندی همچون منزل تاریخی پاکباز، منزل معزی و مسجد محقق در مسیر این گذر، اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است.

او گفت: این طرح با اعتبار اولیه ۲۵ میلیارد ریال توسط شهرداری استهبان تأمین شده و با هدف سامان‌دهی معابر تاریخی، ارتقای کیفیت محیطی و تسهیل در تردد گردشگران و شهروندان آغاز شده است.

عباس پور افزود: با توجه به رویکرد حفاظتی در بافت‌های تاریخی، پیش از آغاز عملیات سنگ‌فرش، با همکاری اداره آبفا، زیرساخت‌های مربوط به شبکه آب در این مسیر به‌طور کامل نوسازی شد تا از بروز خسارات احتمالی در آینده و هزینه‌های مجدد جلوگیری شود.

او تأکید کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در مسیر حفاظت از هویت تاریخی شهر، جذب گردشگر و توسعه پایدار در حوزه گردشگری فرهنگی خواهد بود.

عباس پور بیان کرد: این طرح در ادامه برنامه‌های مشترک شهرداری و اداره میراث‌فرهنگی برای احیا و بازآفرینی بافت تاریخی استهبان در حال اجراست و با تکمیل آن، یکی از محور‌های اصلی گردشگری شهر سامان‌دهی می‌شود.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس