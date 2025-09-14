باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی را در استان درعا در جنوب شرقی سوریه انجام دادهاند.
سربازان همچنین در شهرهای سیسون و جمله که در مجاورت خط آتشبس ۱۹۷۴ قرار دارند و قرار بود نیروهای اسرائیلی و سوری را از هم جدا کنند، جستوجوهایی انجام دادند.
نیروهای اسرائیلی از زمان سرنگونی بشار اسد در ماه دسامبر بارها وارد جنوب سوریه شدهاند و حملات هوایی به اهدافی در سراسر این کشور انجام دادهاند. اسرائیل گفته است که به دنبال کنترل منطقه حائل بین سوریه و اسرائیل است و میخواهد سلاحهای سنگین سوریه را نابود کند.
روز شنبه، ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه گفت که مذاکرات با اسرائیل برای احیای توافق ۱۹۷۴ که پس از جنگ بین دو طرف منعقد شده بود، آغاز شده است.
منبع: الجزیره