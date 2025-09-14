شرکت‌های مالی آمریکایی پیش از سفر ترامپ ۱.۷ میلیارد دلار در انگلیس سرمایه گذاری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت انگلیس روز شنبه، تنها چند روز قبل از یک دیدار دولتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از سرمایه‌گذاری جدید بیش از ۱.۲۵ میلیارد پوندی (۱.۶۹ میلیارد دلار) شرکت‌های بزرگ مالی آمریکایی از جمله پی پال، بانک آو آمریکا، سیتی‌گروپ و اس‌اند پی گلوبال خبر داد.

اداره کسب‌وکار و تجارت انگلیس گفت که پیش‌بینی می‌شود این سرمایه‌گذاری ۱۸۰۰ شغل در لندن، ادینبورگ، بلفاست و منچستر ایجاد کند و روابط مالی فراآتلانتیکی را تقویت نماید.

بانک آو آمریکا اولین عملیات خود در ایرلند شمالی را راه‌اندازی خواهد کرد که تا ۱۰۰۰ شغل در بلفاست ایجاد می‌کند. سیتی‌گروپ قصد دارد ۱.۱ میلیارد پوند در عملیات خود در انگلیس سرمایه‌گذاری کند، که شامل تعهد بیشتری برای گسترش حضور خود در ایرلند شمالی نیز می‌شود.

اس‌اند پی گلوبال بیش از ۴ میلیون پوند در منچستر سرمایه‌گذاری خواهد کرد که از ۲۰۰ نقش دائمی پشتیبانی می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود بلک‌راک سال آینده ۷ میلیارد پوند به بازار انگلیس تخصیص دهد و یک دفتر جدید در ادینبورگ افتتاح کرده که نیروی کار محلی را تقریباً دو برابر می‌کند.

پیتر کایل، وزیر تجارت انگلیس، گفت: «این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده قدرت «کریدور طلایی» پایدار ما با یکی از نزدیک‌ترین شرکای تجاری ما است.»

راشل ریوز، وزیر دارایی، گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها «رشدی را آغاز خواهد کرد که برای قرار دادن پول در جیب مردم در تمام بخشهای انگلیس ضروری است.»

دولت گفت که این معاملات ۲۰ میلیارد پوند تجارت بین انگلیس و ایالات متحده راترتیب می‌دهد.

همچنین روز شنبه، سفارت انگلیس در واشنگتن گفت که این دو کشور در حال برنامه‌ریزی برای امضای یک توافقنامه فناوری در روز‌های آینده برای تقویت همکاری بین بخش‌های تریلیون دلاری فناوری خود هستند.

ترامپ قرار است روز سه‌شنبه برای دومین دیدار دولتی خود به انگلیس پرواز کند که انتظار می‌رود سه روز به طول بینجامد.

منبع: رویترز

