کارشناس فوتبال کشورمان معتقد است و قت آن رسیده که احمد نوراللهی به تیم ملی فوتبال کشورمان دعوت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا منصوریان سرمربی سابق استقلال و کارشناس فوتبال در مورد تیم ملی فوتبال گفت: ما در پست احمد نوراللهی به این بازیکن نیاز داریم و از دوست و همبازی سابق و برادر خودم قلعه نویی می خواهم احمد نوراللهی را به تیم ملی دعوت کند.

وی ادامه داد: ما هم این دوران را گذراندیم و مربیان بزرگ ما چشمشان را روی اشتباهات ما بستند و از قلعه نویی می خواهم که نوراللهی را به تیم ملی دعوت کند چرا که ما در این پست مشکل داریم.

منصوریان افزود: اگر قرار به تنبیه نوراللهی بود به هر حال او زمان زیادی از تیم ملی فوتبال دور ماند و به نظر من وقت آن رسیده که او دوباره به تیم ملی فوتبال ایران برگردد.