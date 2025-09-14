رییس فدراسیون تیراندازی با کمان کشور گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در رشته تیراندازی با کمان به شکل ساماندهی شده فعالیت می‌کنند که نیمی از آنها بانوان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا شعبانی بهار روز یکشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی باکمان خراسان شمالی اظهار کرد: برنامه ریزی شده تا پایان سال تعداد افراد فعال در این رشته ورزشی به پنج هزار نفر برسد.

وی با بیان اینکه تیراندازی باکمان قابلیت همگانی شدن را دارد، افزود: باید مسوولان هیات‌های ورزشی با بهره گیری از قابلیت‌های تیراندازی با کمان، این رشته ورزشی را در بین مردم گسترش دهند.

شعبانی بهار ادامه داد: تیراندازی با کمان علاقه‌مندان زیادی در بین گروه‌های مختلف سنی دارد و باید از این فرصت برای توسعه این رشته ورزشی در بین آحاد مردم استفاده شود.

توانمندی خراسان‌شمالی در تیراندازی باکمان

وی با بیان اینکه توسعه این رشته در خراسان شمالی نیازمند حمایت ویژه مسوولان است، گفت: استان ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد همگانی و قهرمانی در این رشته دارد.

شعبانی بهار افزود: خراسان شمالی پیش‌تر نیز عضو تیم ملی تیراندازی باکمان داشته است و استعداد‌های درخشانی در این استان وجود دارد که می‌توانند در سطح ملی و بین‌المللی موفق شوند.

وی تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان باید نگاه ویژه‌ای به این رشته داشته باشد و تیراندازی باکمان جزو اولویت‌های اصلی قرار گیرد.

شعبانی با اشاره به ظرفیت میزبانی خراسان شمالی در رشته تیراندازی باکمان، گفت: خراسان شمالی توانایی برگزاری مسابقات استانی و کشوری تیراندازی باکمان را دارد و فدراسیون نیز آماده همکاری و حمایت در این زمینه است.

رییس فدراسیون تیراندازی باکمان ادامه داد: احیای ظرفیت‌های این رشته نیازمند نگاه مدیریتی مستمر و برنامه‌ریزی دقیق است تا استعداد‌های بالقوه استان کشف، تربیت و در رقابت‌های ملی و بین‌المللی حضور پیدا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت مسوولان و همکاری ادارات ورزش استان می‌تواند مسیر توسعه تیراندازی باکمان در خراسان شمالی را هموار کند و این رشته را به جایگاه واقعی خود برساند.

هیات تیراندازی باکمان خراسان شمالی ۱۰۰ عضو بیمه شده دارد.

استان یک میلیون نفری خراسان شمالی دارای ۵۱ هیات ورزشی است و ۲۲۲ فضای ورزشی برای ورزشکاران در این استان شمال شرق کشور وجود دارد.

منبع: ایرنا

