رئیس کمیته امداد بندرخمیر از برگزاری اردوی راهیان پیشرفت ویژه دختران عضو طرح ملی یاس با همکاری هلال احمر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ اسماعیل نگهبان، رئیس کمیته امداد بندرخمیر با اشاره به برگزاری این اردوی ملی برای تعداد 20 از دختران تحت حمایت این نهاد در این شهرستان، اظهار داشت: چنین اردوهای کاربردی و مفیدی، فرصتی بی‌نظیر برای آموزش عملی، توسعه و ارتقا مهارت‌های فردی و اجتماعی و همچنین بهره‌مندی دختران جوان تحت حمایت این نهاد از خدمات مشاوره‌های تخصصی خواهد بود.

وی افزود: در طول این اردو، شرکت‌کنندگان فعالانه در کارگاه های آموزشی جمعیت هلال احمر حضور یافتند و مبانی امداد و نجات و کمک‌های اولیه را فرا گرفتند.

رئیس کمیته امداد شهرستان بندرخمیر گفت: شرکت کنندگان مهارت‌های کاربردی خود را با برپایی چادرهای امدادی به نمایش گذاشتند و با توجه به اهمیت توسعه فردی و شغلی کلاس های مشاوره تخصصی برای هدایت و راهنمایی دختران برگزار گردید و همچنین بازدید میدانی از کارگاه فنی و حرفه‌ای نیز برای آشنایی بیشتر این عزیزان با برخی مشاغل، انجام شد.

نگهبان با بیان اینکه برای برگزاری این اردوی آموزشی مبلغی معادل 15 میلیون تومان از منابع مالی حوزه فرهنگی کمیته امداد هزینه شده است، خاطرنشان کرد: این اردو، گامی مؤثر در راستای تقویت عزت نفس و توانمندسازی دختران در ابعاد مختلف و پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر، ماهر و با اعتماد به نفس در جامعه است.

شایسته ذکر است در پایان این رویداد آموزشی و فرهنگی با اهدای هدایایی توسط کمیته امداد از شرکت کنندگان در این اردو تجلیل شد.

منبع:کمیته امدادهرمزگان