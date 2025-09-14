امید جهان در مصاحبه‌ای از ارادت خود به امام حسین (ع) سخن گفته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید جهان، خواننده ۴۴ ساله کشورمان که اخیرا در اثر عارضه قلبی درگذشت در مصاحبه‌ای از ارادت خود به امام حسین (ع) سخن گفته بود که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

