\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u06f4\u06f4 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0639\u0627\u0631\u0636\u0647 \u0642\u0644\u0628\u06cc \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639) \u0633\u062e\u0646 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n