باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی حکمی محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس را به عنوان «نماینده تامالاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نوجوانان و جوانان» معرفی کرد. رشیدی، از جمله نمایندگانی است که همواره در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی بهویژه دغدغههای نسل نوجوان و جوان فعال بوده و بر اهمیت سرمایهگذاری بر روی این قشر آیندهساز و استفاده از ظرفیت آنها تأکید داشته است.
متن این حکم به شرح زیر است:
«جناب آقای محمد رشیدی
سلام علیکم
با استناد به مفاد بند (۱۰) ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان مصوب جلسه (۹۰۰) مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی میشوید.
توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواستارم./
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی»
لازم به ذکر است ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان، ترکیب اعضای این شورا را مشخص کرده است و بند (۱۰) آن نماینده تامالاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی است.
متن این ماده به شرح زیر است:
«ماده ۳- اعضای شورای عالی نوجوانان و جوانان:
شورای عالی نوجوانان و جوانان به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور) تشکیل می گردد و اعضای آن عبارتند از:
۱- وزیر آموزشوپرورش
۲- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۳- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- وزیر ورزش و جوانان
۵- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۷- وزیر کشور
۸- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
۱۰- نماینده تامالاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی
۱۱- رئیس سازمان صداوسیما
۱۲- معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده
۱۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۱۴- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۵- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۶- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۷- رئیس شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۸- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۱۹- نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمنهای دانشآموزی
۲۰- رئیس سازمان بسیج مستضعفین
۲۱- رئیس جمعیت هلال احمر
۲۲- دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان
۲۳- دبیر کارگروه ملی نوجوانان
۲۴- هفت نفر از بانوان و آقایان صاحب نظر و متعهد، به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی (حداقل ۳ نفر از میان بانوان)
منبع: خانه ملت