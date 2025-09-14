با حکم دکتر قالیباف، محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس به عنوان «نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نوجوانان و جوانان» معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی حکمی محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس را به عنوان «نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای عالی نوجوانان و جوانان» معرفی کرد. رشیدی، از جمله نمایندگانی است که همواره در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی به‌ویژه دغدغه‌های نسل نوجوان و جوان فعال بوده و بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی این قشر آینده‌ساز و استفاده از ظرفیت آنها تأکید داشته است.

متن این حکم به شرح زیر است:

«جناب آقای محمد رشیدی

سلام علیکم

با استناد به مفاد بند (۱۰) ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان مصوب جلسه (۹۰۰) مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی می‌شوید.

توفیق جناب‌عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواستارم./

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی»

لازم به ذکر است ماده (۳) اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان، ترکیب اعضای این شورا را مشخص کرده است و بند (۱۰) آن نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی است.

متن این ماده به شرح زیر است:

«ماده ۳- اعضای شورای عالی نوجوانان و جوانان:

شورای عالی نوجوانان و جوانان به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور) تشکیل می ‌گردد و اعضای آن عبارتند از:

۱- وزیر آموزش‌وپرورش

۲- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۳- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴- وزیر ورزش و جوانان

۵- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷- وزیر کشور

۸- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

۱۰- نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۱- رئیس سازمان صداوسیما

۱۲- معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

۱۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه

۱۴- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۵- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۶- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۷- رئیس شورای زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۸- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

۱۹- نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های دانش‌آموزی

۲۰- رئیس سازمان بسیج مستضعفین

۲۱- رئیس جمعیت هلال احمر

۲۲- دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان

۲۳- دبیر کارگروه ملی نوجوانان

۲۴- هفت نفر از بانوان و آقایان صاحب نظر و متعهد، به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی (حداقل ۳ نفر از میان بانوان)

منبع: خانه ملت

