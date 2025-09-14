سی و یکمین اجلاس سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه آغاز بکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -مظفر روستایی رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: اجلاس سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با هدف بررسی تحقیقات انجام یافته طی امسال و برنامه ریزی برای سال زراعی آینده برگزار میشود.
روستایی افزود: این اجلاس با حضور ۱۵۰ نفر از محققان موسسه و همکار در ایستگاههای کشور در دانشگاه مراغه پیگیری میشود.
وی اضافه کرد: در دو روز برگزاری این اجلاس کمیتههای غلات، حبوبات، دانههای روغنی و علوفه دستاوردهای و برنامههای این موسسه را بررسی میکنند.
وی گفت: با تلاش محققان و معرفی ارقام جدید متوسط تولید در دیمزارهای کشور ۲۵ تا ۳۵ درصد در هکتار افزایش یافته است.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: هدف ما در موسسه دستیابی به ارقام جدید مقاوم به تنشهای گرما، سرما و بیماریهاست.
مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این اجلاس از تولید ۸ میلیون تن محصول زراعی در کشور خبر داد.
آنجفی افزود: از کل تولید محصولات دیم در کشور حدود شش میلیون تن به گندم و مابقی به علوفه، حبوبات و دانههای روغنی اختصاص دارد.
وی با اشاره به کاهش بارندگیها در کشور بر توجه به زراعت دیم تاکید کرد و افزود: استفاده از ارقام موسسه، مکانیزاسیون و استفاده بهینه از نهادهها تولید در دیمزارها را به پایداری خواهد رساند.