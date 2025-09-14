شهروندخبرنگار ما فیلمی از انباشت زباله در فاز دوم امیرآباد در شهرستان آبادان استان خوزستان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که انباشت زباله در فاز دوم امیرآباد منازل هفتصد دستگاه در شهرستان آبادان استان خوزستان به دلیل کمبود سطل زباله مشکلاتی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده و آنها را رنجیده خاطر کرده است. بطوریکه موجب انباشته شدن زباله و آلودگی محیط زیست شده است. علاوه بر این باعث تجمع حیوانات موذی نیز شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی به شرح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

 

برچسب ها: انباشت رباله ، آلودگی محیط زیست ، مشکلات مردم
