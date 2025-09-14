عملیات انتقال نشای بادمجان به یکصد هکتار از مزارع بخش تخت شهرستان بندرعباس با موفقیت آغاز شد و فصل جدید کشت این محصول استراتژیک در منطقه رسماً کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، سلمان انصاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس، با اعلام این خبر اظهار داشت: عملیات کشت نشای بادمجان در منطقه زهوکی از توابع بخش تخت آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جدید، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بندرعباس به زیر کشت بادمجان برود و حاصل این کشت، برداشت تقریبی ۱۱۴ هزار تن محصول باشد. این میزان تولید، بخش قابل توجهی از نیاز بازار در فصل تولید را تامین خواهد کرد.

انصاری با تاکید بر اهمیت توسعه کشت محصولات سبزی و صیفی در استان هرمزگان، ابراز امیدواری کرد که این اقدام کشاورزی، گامی موثر در راستای افزایش تولیدات داخلی، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه باشد.

شهرستان بندرعباس، به واسطه برخورداری از شرایط آب و هوایی مساعد و اقلیم مناسب، به عنوان یکی از قطب‌های کلیدی تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل در استان هرمزگان شناخته می‌شود. سالانه حجم قابل توجهی از محصولات مرغوب این منطقه، راهی بازارهای مصرف داخلی و حتی خارجی می‌شود و نقش بسزایی در تامین میوه و تره‌بار کشور دارد. آغاز کشت بادمجان، نویدبخش فصلی پربار و اقتصادی شکوفا برای کشاورزان پرتلاش این دیار است.

