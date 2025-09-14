باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
صبح زود که آفتاب هنوز حسابی جان نگرفته، کشاورزان بخش تخت بندرعباس کنار ردیفهای خاکی ایستادهاند. سینیهای پر از نشای بادمجان یکییکی روی زمین مینشیند و دستهای خاکی مردان و زنان روستا، امید یک فصل پربار را در دل زمین میکارند.
امسال هم مثل سالهای قبل، کار کشت بادمجان از روستای زهوکی بخش تخت آغاز شده است. فعلاً ۱۰۰ هکتار زمین آماده کشت شده و سلمان انصاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس جهاد کشاورزی میگوید قرار است امسال در مجموع سههزار و ۸۰۰ هکتار زمین در بندرعباس زیر کشت بادمجان برود.
اگر همهچیز طبق برنامه پیش برود، کشاورزان تا پایان فصل چیزی حدود ۱۱۴ هزار تن بادمجان برداشت خواهند کرد؛ عددی که میتواند بازار داخل کشور را حسابی سر و سامان بدهد و حتی راهی بازارهای دیگر هم بشود.
کشاورزان میگویند بادمجان فقط یک محصول نیست؛ برای خیلی از خانوادهها نان شب است. همین زمینهاست که کار و درآمد را زنده نگه میدارد.
«محمد، یکی از کشاورزان زهوکی» میگوید:هر سال همین موقع، همه اهل خانه کمک میکنند. زن و مرد، پیر و جوان… نشا را که میکاریم، انگار بذر زندگی را دوباره توی زمین میریزیم. امید داریم که محصول امسال خوب باشد، چون خرج مدرسه بچهها و زندگیمان به همین زمین بستگی دارد.
بندرعباس همیشه یکی از قطبهای تولید محصولات خارج از فصل بوده است. از گوجه و فلفل گرفته تا حالا بادمجان، همه در همین خاک گرم و آفتابخورده رشد میکنند و سر سفره مردم ایران میروند.
کاشت بادمجان در زمینهای تخت فقط شروع یک فصل کشاورزی نیست؛ نوید زندگی تازهای برای کشاورزان است. آنها هر نشا را با امید میکارند؛ امید به اینکه محصول امسال، پررونقتر از سالهای قبل باشد.