باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام علی شیرازی در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس اظهار کرد: قدرت ملت ایران در تقواست.
او با اشاره به تلاش دشمن برای نابودی قدرت هستهای ایران در جنگ ۱۲ روزه و هدف قرار دادن مقرهای فراجا، گفت: رهبر معظم انقلاب سالهاست که میفرمایند اصلیترین سلاح ما در این شرایط، جنگ نرم و جنگ ترکیبی است؛ زیرا دشمن با تمام توان خود وارد میدان شده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر پررنگ شدن مبانی دین در این سازمان، بیان کرد: اگر مبنای دین در جامعه پررنگ شود، بسیاری از گناهان انجام نمیشود.
او افزود: دشمن امروز با تمام توان وارد میدان شده تا زیربنای فکری ما را هدف قرار دهد؛ هر فردی که وارد فراجا میشود، باید دورهای کامل از تفسیر قرآن، تاریخ اسلام و تاریخ ایران را فراگیرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر رشد معنوی ملموس میان نیروهای انتظامی، برگزاری جلسات نهجالبلاغه و توسعه حفظ قرآن در بین آنان تأکید کرد.
حجتالاسلام شیرازی قدرت کشور را به میزان ارتباط با خدا وابسته دانست و افزود: “هرچه این پیوند قویتر باشد، کشور ما شکستناپذیرتر خواهد بود.
او با بیان اینکه دشمن فهمیده است که رشد ایران در تجهیزات نظامی، یک رشد بازدارنده است، تصریح کرد: یک بال قدرت ایران، تجهیزات نظامی و بال دیگر، توحید، تقوا و ارتباط با اولیای خداست که سازمان عقیدتی سیاسی باید آن را تقویت کند.
حجتالاسلام شیرازی معنویت را عامل غلبه ایران بر دنیا و هراس دشمن از آن دانست و گفت: اگر موشکهای ما اثر میکنند، بهخاطر همین معنویت است؛ تجربه نشان داده هرجا ارتباط خود را با خدا محکمتر کردهایم، پیروزی قطعی از آن ما بوده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نقش پیامبران و روحانیت در گسترش دین، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی زمینه را برای گسترش تبلیغات ما روحانیون فراهم کرد.
او با تأکید بر نقش مهم عالم دینی و روحانی در جامعه، گفت: “این نقش واقعی روحانیون بود که انقلاب را ایجاد کرد.
حجتالاسلام شیرازی همچنین به رفع مشکل مسکن نیروهای انتظامی اشاره کرد و گفت: یکی از دردهای همیشگی نیروهای انتظامی نداشتن مسکن بود، اما به همت سردار رادان و به تبع آن سردار ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس، زمینه ساخت مسکن برای نیروهای فراجا فراهم شده است.
امام جمعه شیراز نیز در این مراسم با تأکید بر نقش محوری روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد: نقش واقعی روحانیون بود که انقلاب را ایجاد کرد و این، عظمت کار آنان بود.
آیتالله لطفالله دژکام به ایستادگی امام راحل در برابر رژیم شاهنشاهی و آمریکا و موضوع “کاپیتولاسیون” اشاره کرد و بر لزوم تقویت و تجدید نقش علما در جامعه تأکید کرد. وی همچنین شیراز را شهر همدلی و مهرورزی خواند.
در ادامه، سرتیپ دوم عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی استان فارس، از آغاز ساخت مسکن برای کارکنان خبر داد و گفت: کلنگ احداث یکهزار و ۳۰۰ واحد مسکونی (ملکی) برای کارکنان نیروی انتظامی در مناطق اکبرآباد و زیباشهر شیراز به زمین زده شده است.” او افزود: “این واحدها ظرف سه سال آینده افتتاح و کارکنان از آن بهرهمند خواهند شد.
در پایان این مراسم، از زحمات حجتالاسلام سید بهروز زمانی اصل تقدیر و حجتالاسلام علی محمدی به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس معرفی شد.