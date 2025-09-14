باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش و‌جوانان در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزش‌های آبی با تبریک به محسن رضوانی رئیس این فدراسیون در انتخابش به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش‌های آبی، گفت: وزارت ورزش و جوانان در صیانت از کرسی‌های بین‌المللی و اثرگذار در کنار فدراسیون‌های خودش قرار دارد تا بازخورد‌های مثبت این کرسی‌ها در ورزش کشور ساری و جاری شود و قطعا این کرسی بین‌المللی هم می‌تواند منشا اثرات خوب در ورزش‌های آبی ایران باشد.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: دکتر دنیامالی فراتر از وظایف خود به رشته شنا توجه دارند معتقدند طرفیت‌های این رشته در کشور بالا است و خوشبختانه این فدراسیون هم برنامه‌های خوبی دارد و آقای وزیر بسیار امیدوار هستند که اتفاقات خوبی برای شنا رخ دهد.

محمدیان اهمیت توجه به شنا در بخش بانوان را هم مورد توجه و تمرکز قرار داد و تصریح کرد: از برنامه فدراسیون برای مسابقات شنای کشور‌های مسلمان استقبال و حمایت می‌کنیم.

او با اشاره به میزبانی مسابقات شنا بانوان با حضور پنج کشور مسلمان که حدود بک دهه پیش در آذربایجان شرقی در سه دوره برگزار شد، ادامه داد: با توجه به حضور رئیس فدراسیون در هیات رئیسه فدراسبون‌های ورزش‌های آبی همچنان می‌توانیم نسبت به برگزاری رویداد‌های بین‌المللی برای این قشر امیدوار باشیم.

محمدیان در ادامه، برخورداری هیات‌های استانی از سالن ورزشی را یکی از تاکیدات مهم دکتر دنیامالی دانست و اظهار داشت: وزیر ورزش و جوانان در زمینه مکان اختصاصی برای هر هیات استانی تاکید فراوانی دارد و در راستای نامه اخیر برای مدیران کل استانی به منظور در اختیار قراردادن یک استخر به هر هیات ورزش‌های آبی در استمرار همین توجه مقام عالی وزارت ورزش و جوانان است و انتظار داریم با پیکیری فدراسیون و هیات‌های استانی و حمایت ادارات کل این اتفاق با توجه به طرفیت هر استان رخ دهد.