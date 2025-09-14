از ۱۵ شهریور، مجوز سازمان استاندارد برای ثبت‌سفارش خودرو‌های سواری از فرآیند واردات در راستای تسریع این روند حذف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ارسال شده، از این پس متقاضیان واردات خودرو نیازی به دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد ندارند. سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص اعلام کرد از ۱۵ شهریور، مجوز سازمان استاندارد برای ثبت‌سفارش خودروهای سواری از فرآیند واردات در راستای تسریع این روند حذف شده است.

این اقدام با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو و بر اساس بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور صورت گرفته است. مصوبه اجرایی واردات خودرو که در مردادماه امسال از سوی گمرک ایران ابلاغ شد، بر اجرای این بند تاکید داشت. جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد که اشخاص مشمول این مصوبه شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی (ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت) و اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار خارجی در ایران است.

 

برچسب ها: واردات خودرو ، خودروی وارداتی
خبرهای مرتبط
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
واردات ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری از ابتدای دولت چهاردهم
تخلیه محموله خودروی وارداتی در گمرک بدون ثبت سفارش، ممنوع است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
بارش باران در نوار شمالی کشور
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
آخرین اخبار
سورگوم کشت جایگزین مناسب ذرت
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از طریق وام اشتغال
تسهیل‌گری دولت در ساخت مسکن کارگری توسط صاحبان صنایع
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه آغاز شد
بارش تهران ۵۰ درصد کمتر از نرمال است
بارش باران در نوار شمالی کشور
خطای مجلس در ماجرای سهمیه‌بندی وام اشتغال که منجر به عملکرد صفر شش ماهه این وام شد!
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
کدام مسیر‌ها قطار گردشگری دارند؟
زیان انباشته یا افزایش تولید در خودرو! / مشتریان خودرو تاوان زیان انباشته ۶۲۰ همتی خودروسازان را نباید دهد
خیزش گردوخاک در نواحی جنوب شرق کشور در ۵ روز آینده
قرارداد توسعه میدان گازی «مدار» امضا شد
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌تواند به هاب لجستیک هوایی و باری کشور تبدیل شود
برگزاری نمایشگاه پاییزه «مهرِِبازار»
لزوم اتصال تمامی امور بانکی کشور به سامانه املاک واسکان
بارش باران در نواحی شمال وشمال غربی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین
اختلال در تولید کشور با عدم پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی
آغاز ساخت ۳۰ هزار مسکن استیجاری تاپایان سال/ تخصیص ۲۰ درصد از مساکن دستگاه‌ها در قالب مسکن استیجاری
حساب‌های اشخاص در سامانه مؤدیان، ملاک اعطای وام بانکی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ شهریور ماه
چرخش پول به سمت سهام؛ طلا زیر فشار دلار
برگزاری بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران
ورود نقدینگی به بازار سهام/ افزایش ارزش معاملات
مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی شود
آغاز پیش‌راه‌اندازی نخستین واحد نمک‌زدایی سیار در صنعت نفت ایران
مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در ۷ روز
بانک‌ها به استانداردسازی صدور تاییدیه‌های اعتباری ملزم شدند
اجرای واردات در ازای صادرات برای ۵ گروه بزرگ صادرکننده
حذف مجوز استاندارد از ثبت‌سفارش واردات خودرو