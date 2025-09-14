مدافع سابق تیم ملی ایتالیا پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نقل و انتقالات فوتبال ایران در شرایطی به پایان رسیده که پرسپولیس هنوز ٢ جای خالی در لیست خود دارد و از همین رو سرخ‌پوشان در تلاش هستند تا با خرید دو بازیکن آزاد لیست خود را برای لیگ بیست و پنجم تکمیل کنند.

باشگاه پرسپولیس با نظر وحید هاشمیان سرمربی این تیم به دنبال جذب یک دفاع چپ است که قابلیت بازی در چند پست به ویژه در خط دفاع را داشته باشد. از همین رو سرخ‌پوشان به سراغ ماتیا دی‌شیلیو مدافع سابق تیم ملی ایتالیا و باشگاه میلان و یوونتوس رفت. دی‌شیلیو در همان ابتدا به پیشنهاد پرسپولیس پاسخ منفی داد، اما با تاکید مدیرعامل بانک شهر یکی از مالکین سرخ‌پوشان مذاکرات با این مدافع ۳۲ ساله و ایتالیایی دوباره از سر گرفته شد.

علی‌رغم تلاش‌های بسیار باشگاه پرسپولیس برای جذب این مدافع ایتالیایی، دی‌شیلیو به سرخ‌پوشان اعلام کرد به دلیل برخی از مشکلات خانوادگی فعلا شرایط حضور در خارج از اروپا را نخواهد داشت و برای همین بار دیگر به پیشنهاد قرمز‌ها پاسخ منفی داد تا حضور او در ایران منتفی شود.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، نقل و انتقالات
