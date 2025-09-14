باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین مسابقه خود در قهرمانی مردان جهان سه بر یک مغلوب مصر قهرمان آفریقا شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: فکر می‌کنم همه هواداران بازی را دیده‌اند و متوجه شدند که یک سمت را در نظر گرفتیم که درست نبود. البته این اشتباه و تقصیر از من بود، چون نتوانستم به بازیکنان توضیح دهم که در همه گروه‌ها تقریباً چند سورپرایز وجود دارد و باید آماده باشیم.

روبرتو پیاتزا تصریح کرد: با این حال، کافی نبود و مصر بازی فوق‌العاده‌ای ارائه کرد. آنها توانستند راه‌حل متفاوتی پیدا کنند و نتوانستیم بازی را مثل آنها پیش ببریم. این نظر شخصی من درباره بازی است.

وی با بیان این‌که باید فوراً تغییر کنیم، چرا که دو بازی دیگر پیش رو داریم و باید بتوانیم درک کنیم که کدام بازی در حال حاضر مقابل ایران قرار دارد، گفت: تیم مقابل واقعاً قوی است؛ اولین بازی مقابل تونس است که بسیار کلیدی است و بعد از آن نیز یک بازی دیگر داریم؛ بنابراین باید ذهنیت درست را برای دو بازی بعدی داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی والیبال تاکید کرد: فعلاً چیزی برای گفتن درباره این وضعیت ندارم، فقط در حال فکر کردن هستم که چطور سرویس بزنیم، چطور دریافت کنیم و چطور پاس دهیم. سایر وضعیت‌ها برای من قابل مدیریت هستند، چون همه تیم‌ها در یک سطح قرار دارند و شرایط برای همه یکسان است.

تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف تونس می‌رود.